Cuesta casi $10,5 millones más que el segundo SUV más vendido, pero lidera cómodamente el mercado en 2026 + Agregar ámbito en









El ranking de patentamientos de 2026 muestra una particularidad del mercado local: el precio no siempre define las preferencias de los compradores. Mayor potencia, tamaño y hasta una opción híbrida, entre las claves para terminar inclinando la balanza.

Los SUV ganan protagonismo en el país Depositphotos

El mercado automotor argentino está atravesando un cambio en las preferencias de los consumidores. Los SUV dejaron de ser una alternativa reservada a determinados compradores para convertirse en uno de los principales motores de las ventas de vehículos 0km.

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Durante los primeros nueve meses de 2026 se patentaron alrededor de 185.000 SUV, una cifra que representa el 45,1% de las aproximadamente 410.000 unidades comercializadas en el mercado de vehículos livianos.

Sin embargo, hay un dato que rompe con la lógica habitual del consumo: el SUV más vendido de Argentina no es el más económico. De hecho, cuesta casi $10,5 millones más que uno de sus principales competidores y aun así mantiene una diferencia considerable en los patentamientos.

Se trata del Ford Territory, un modelo fabricado en China que logró posicionarse por encima de propuestas compactas, vehículos de producción nacional y alternativas de marcas con una larga trayectoria en el mercado argentino.

Con 15.832 unidades patentadas hasta septiembre, el Territory supera por más de 4.000 vehículos al Volkswagen Tera, su perseguidor inmediato.

El SUV que cuesta casi $49 millones y supera a los modelos más accesibles La gama del Ford Territory comienza en $48.861.930 y llega hasta $61.458.500, según la versión elegida. Pese a estos valores, se mantiene como el SUV más vendido del país y uno de los vehículos importados con mayor demanda. Una parte importante de su desempeño comercial está vinculada con la versión híbrida, que acumuló 7.650 unidades patentadas, cerca del 48% del total del modelo. Una parte importante de su desempeño comercial está vinculada con la versión híbrida, que acumuló 7.650 unidades patentadas, cerca del 48% del total del modelo. En segundo lugar aparece el Volkswagen Tera, que ofrece una propuesta diferente. Fabricado en Brasil y perteneciente al segmento compacto, tiene un precio inicial de $38.433.250 y registra 11.784 patentamientos. La diferencia entre ambos modelos refleja una particularidad del mercado local: el precio de entrada no determina necesariamente el liderazgo comercial. La Chevrolet Tracker, con 10.616 unidades y un valor inicial de $41.436.900, completa el podio. Es además el SUV de producción nacional mejor ubicado. Pero una de las principales sorpresas aparece en el cuarto puesto. El Toyota Yaris Cross, lanzado a fines de febrero, alcanzó 9.032 patentamientos en apenas siete meses completos de comercialización. Su gama comienza en $41.464.000 y cuenta con alternativas nafteras e híbridas.