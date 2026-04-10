De la ruta al circuito: el auto deportivo híbrido que redefine el rendimiento extremo + Seguir en









Un nuevo modelo de altas prestaciones marca el rumbo de la marca italiana al combinar electrificación, diseño extremo y una versión desarrollada exclusivamente para competir.

El flamante Lamborghini Temerario

El desarrollo de un auto superdeportivo ya no se limita a la experiencia en ruta. En la actualidad, también debe contemplar su evolución natural hacia el automovilismo. Bajo esa lógica, Automobili Lamborghini presentó una propuesta que une ambos mundos: el Lamborghini Temerario, acompañado por su variante de competición, el Temerario GT3.

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Detrás de este proyecto aparece la visión de Mitja Borkert, responsable de diseño de la marca, quien destacó que desde el inicio se buscó un vehículo con una identidad visual fuerte, capaz de transmitir rendimiento incluso antes de ponerse en marcha. El resultado es un modelo que combina proporciones atléticas, líneas marcadas y una impronta agresiva, elementos característicos del lenguaje de diseño de la firma italiana.

Dos mundos, una misma esencia de este icónico superdeportivo El Temerario de calle introduce una mecánica híbrida de última generación, con un motor V8 biturbo acompañado por tres propulsores eléctricos que en conjunto alcanzan los 920 CV. Esta configuración no solo apunta a prestaciones extremas, con velocidades superiores a los 340 km/h, sino también a mantener la experiencia emocional que define a la marca.

Sin embargo, al trasladar ese concepto a la pista, el enfoque cambia. El Temerario GT3, desarrollado por Lamborghini Squadra Corse, prescinde de la electrificación para adaptarse a las normativas de la FIA GT3. Mantiene el motor térmico, pero optimizado para resistencia y rendimiento constante en competición.

temerario Detrás de este proyecto aparece la visión de Mitja Borkert, responsable de diseño de la marca, quien destacó que desde el inicio se buscó un vehículo con una identidad visual fuerte, capaz de transmitir rendimiento incluso antes de ponerse en marcha. Las diferencias también se extienden al diseño funcional. Mientras el modelo de calle prioriza confort y tecnología, la versión de carrera adopta soluciones específicas como carrocerías ultralivianas, paneles desmontables y una cabina enfocada exclusivamente en el piloto.

A pesar de estas adaptaciones, ambos modelos comparten un mismo ADN. La conexión entre diseño, ingeniería y rendimiento se mantiene como eje central, demostrando que la evolución hacia la electrificación no implica perder identidad, sino reinterpretarla tanto en la ruta como en el circuito.