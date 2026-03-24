Agustín Giay se suma a la Selección argentina tras la baja de Gonzalo Montiel + Seguir en









El lateral de Palmeiras recibe su primera convocatoria en la mayor y se mete en la consideración de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

Agustín Giay recibió la confianza de Scaloni

La Selección argentina confirmó una modificación en su lista para la próxima Fecha FIFA: el joven defensor Agustín Giay fue citado para reemplazar a Gonzalo Montiel, quien quedó fuera por cuestiones físicas.

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El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del combinado nacional, donde se informó que el futbolista de Palmeiras se integra al plantel para afrontar los amistosos ante Mauritania y Zambia.

Con apenas 22 años, Giay tendrá así su primera experiencia con la mayor, en un momento clave del calendario internacional.

Una oportunidad en el momento justo para Giay La convocatoria representa un paso importante en la carrera del ex San Lorenzo, quien debutó como profesional en 2022 y rápidamente llamó la atención por su proyección. Su salto al fútbol brasileño en 2024, para sumarse a Palmeiras, consolidó su crecimiento en uno de los clubes más competitivos de Sudamérica.

giay Su salto al fútbol brasileño en 2024, para sumarse a Palmeiras, consolidó su crecimiento en uno de los clubes más competitivos de Sudamérica. Ahora, bajo la mirada de Scaloni, el lateral derecho tendrá la posibilidad de mostrarse y empezar a construir un lugar dentro del grupo que se prepara para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El equipo nacional iniciará los entrenamientos este martes por la tarde, donde Giay comenzará a integrarse al plantel y a competir por un puesto en una zona del campo con alta exigencia. Su rendimiento en esta doble fecha podría ser determinante para futuras convocatorias.