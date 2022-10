Ángel Correa y su sueño de estar en el Mundial de Qatar: "Con tal de ir, voy de aguatero"

Y añadió: "El ´Cholo´ (Diego) Simeone tuvo mucho que ver en esto, ya son muchos años que vengo trabajando con él, aguantándolo, ya lo ven todos como es. Es insoportable (risas). Siempre quiere ganar, lo ve así al fútbol".

En cuanto al Mundial de Qatar, señaló: "A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien".

"Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo", continuó "Angelito".

En esa línea, agregó: "Ya me pasó en 2018 que estuve en la pre lista y me lo perdí. Eso me afectó muchísimo, estar ahí es el sueño de todo chico. Que ya falte tan poquito hace que se note el nerviosismo. Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa".

Por último, el ex jugador de San Lorenzo manifestó: "A Messi se lo ve muy feliz, disfrutando cada vez que va a la Selección. Eso es bueno para todos y más para nosotros, que nos hace disfrutar en cada entrenamiento y cada partido".