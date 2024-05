Autocrítica de Diego Martínez: "Soy el principal responsable de haber perdido dos puntos"

Cuando fue consultado por la jugada puntual del empate del equipo brasileño, Martínez tampoco esquivó la pregunta: “ Me siento responsable porque tengo que darle más herramientas en la última jugada e imponerme yo con los muchachos. L o que dan en la cancha estos muchachos me hace sentir orgulloso, pero yo tengo que tener la cabeza fría para dar algo más, así ellos no lo sufren".

También el DT se explayó cuando se lo consultó sobre la comparación entre el encuentro ante Fortaleza con el disputado ante Estudiantes por Copa de la Liga: “Esto fue más que contra Estudiantes. Hoy nos defendimos con la pelota, tuvimos aproximaciones y el rival prácticamente no tuvo. La superioridad fue mayor y la verdad da mucha bronca. Nos jugábamos una final importante y la gente despidió al equipo de gran manera”

Lo que viene

Con respecto al futuro, Martínez fue claro y aseguró que, si bien el objetivo de salir primeros es ahora más difícil, el foco no cambia para el Xeneize: "Volvemos a no depender de nosotros para clasificar en la primera posición, que era el objetivo. Si no lo logramos como primeros, iremos a buscar el segundo puesto y jugaremos dos partidos más para pasar a la fase que hoy se nos negó". Y prosiguió "Tenemos mucha cantidad de partidos y pocas semanas para poder ensayar ciertas cosas. No tenemos tanto tiempo de trabajo. El equipo tiene identidad y la gran parte de los partidos mereció ganar. Da mucha bronca lo que pasó hoy, pero hay que seguir perseverando en esta forma porque nos identificad y el equipo está haciendo un buen trabajo

Acerca de la manera de cambiar para los partidos que vienen, el entrenador aseguró que "no hay tiempo para lamentarse" y fue claro: "Hoy siento un mazazo fuertísimo porque nuestro objetivo en la Copa era terminar primeros, no depende de nosotros ahora y vamos a buscar ganar en la última fecha con Nacional para ver dónde quedamos. Mañana ya pensaremos en Central Córdoba, no hay tiempo para lamentarse. Nunca voy a elegir perder puntos, pero si tengo que hacerlo, esta manera me deja más tranquilo para lo que viene y para poder seguir creciendo como equipo".