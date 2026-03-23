Cambios en la lista de la Selección: Martínez Quarta reemplaza a Balerdi y Montiel es baja + Seguir en









Dos ausencias de último minuto forzaron al cuerpo técnico a reestructurar la convocatoria.

Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi.

La Selección Argentina sufrió una modificación en su defensa: Lucas Martínez Quarta se sumará a la convocatoria en reemplazo de Leonardo Balerdi, quien quedó fuera por lesión. A esta baja se suma la de Gonzalo Montiel, quien tampoco podrá estar presente en los próximos dos encuentros.

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A través de sus redes oficiales, la Selección Argentina oficializó la noticia este mediodía. Estos cambios se dan en el marco de la última doble fecha FIFA previa al Mundial 2026, donde el conjunto nacional se medirá ante Mauritania y Zambia como prueba final.

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se expresó en el comunicado.

Leonardo Balerdi y Gonzalo Montiel, dos bajas en la Selección Argentina Aunque Leonardo Balerdi había logrado consolidarse dentro del seleccionado nacional durante el último año, su ausencia en estos compromisos representa un serio riesgo para sus aspiraciones de integrar la nómina definitiva de cara a la Copa Mundial de 2026.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta se encuentra ante una oportunidad inmejorable para exhibir su nivel en estos partidos amistosos y persuadir al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de incluirlo en la lista para la cita mundialista que iniciará en apenas 80 días.

No obstante, aún existe incertidumbre sobre si el defensor lateral derecho del Club Atlético River Plate tendrá un reemplazo o si la delegación afrontará los compromisos con un futbolista menos en la convocatoria.