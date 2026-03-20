Cómo evolucionaron los premios millonarios que entrega la Conmebol en los últimos 10 años + Seguir en









El ente que rige el fútbol sudamericano subió de manera exponencial los premios que fue entregando a los clubes participantes en la última década. Los detalles.

La gran diferencia de los premios millonarios que entrega la Conmebol en los últimos 10 años

Este jueves la Conmebol realizó el tradicional sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, sus principales competencias a nivel clubes, donde también informó un nuevo aumento en la recompensa económica que recibirán las instituciones (dependiendo que tan lejos lleguen).

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Avanzar de fase en estos torneos puede modificar la economía de un club y convertirse en una fuente de ingresos clave a lo largo de la temporada.

El presidente Alejandro Domínguez hizo hincapié en el rubro premios, con un largo discurso, sacando pecho de que la final de la Libertadores 2026 será "la mejor paga del mundo".

La distribución total de premios superará los u$s220.000.000, consolidando el crecimiento sostenido del torneo. Además, se mantiene el incentivo al mérito deportivo por partido ganado en Fase de Grupos, que asciende a u$s340.000, reforzando la competitividad en cada encuentro.

El campeón de la Libertadores de este año podrá superar los u$s40.000.000 en ingresos totales, premiando el rendimiento sostenido a lo largo de toda la competencia. En comparación con la Copa del 2017, es decir diez ediciones atrás, el premio acumulado actual es casi el triple, ya que en ese año Gremio de Porto Alegre se llevó u$s15.000.000 en total por ganar el certamen.

image En la Copa Sudamericana 2026, en tanto, se repite el aumento significativo de premios: el campeón podría ganar hasta u$s14.000.000. De igual manera, reprenta el triple de recompensa en comparación con diez ediciones atrás (u$s5.000.000 aprox. en 2017). Premios Copa Libertadores 2017 por partido: Fase de grupos u$s450.000.

Octavos: u$s750.000.

Cuartos: u$s950.000.

Semifinales: u$s1.250.000.

Campeón (Gremio): u$s7,8 millones. Premios Copa Libertadores 2026 por partido: Fase 1: u$s400.000 por partido de local

Fase 2: u$s500.000

Fase 3: u$s600.000

Fase de grupos: u$s1.000.000

Mérito deportivo (por triunfo): u$s340.000

Octavos de final: u$s1.250.000

Cuartos de final: u$s1.700.000

Semifinales: u$s2.300.000

Subcampeón: u$s7.000.000

Campeón: u$s25.000.000

TOTAL: u$s221.500.000 Premios Copa Sudamericana 2017 por partido: Primera Fase: u$s250.000.

Segunda Fase: u$s300.000.

Octavos de final: u$s375.000.

Cuartos de final: u$s450.000.

Semifinal: u$s550.000.

Subcampeón: u$s1.000.000.

Campeón (Independiente): u$s2.000.000. Premios Copa Sudamericana 2026 por partido: Primera fase - local: entre u$s225.000

Primera fase - visitante: entre u$s250.000

Fase de grupos: u$s300.000

Mérito deportivo (por triunfo): u$s125.000

Previa OF: u$s500.000

Octavos de final: u$s600.000

Cuartos de final: u$s700.000

Semifinales: u$s800.000

Subcampeón: u$s2.500.000

Campeón: u$s10.000.000

TOTAL: u$s84.675.000