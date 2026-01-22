Rosario Central informó que Juan Cruz Komar fue operado con éxito del corazón: el parte médico + Seguir en









El defensor canalla fue sometido a una ablación cardíaca, la tercera intervención por el mismo cuadro. El club confirmó que la cirugía fue exitosa y que continuará en recuperación, sin plazos definidos para su regreso a las canchas.

Juan Cruz Komar fue operado con éxito de la arritmia.

Rosario Central confirmó que Juan Cruz Komar fue intervenido quirúrgicamente este jueves por una arritmia cardíaca y la operación resultó exitosa. Se trató de la tercera intervención que afronta el defensor por este problema de salud, por lo que permanecerá internado mientras avanza el proceso de recuperación.

La información fue difundida a través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas. Según detalló el club, a Komar se le practicó una ablación cardíaca y quedará hospitalizado para continuar con los controles médicos correspondientes.

Desde la institución no precisaron cuánto tiempo demandará la recuperación ni cuándo podrá volver a la actividad profesional. Por el momento, el futbolista permanecerá fuera de las canchas, a la espera de la evolución clínica y de futuras evaluaciones.

El parte médico difundido por el Canalla reveló: "El Club Atlético Rosario Central, a través de su Departamento Médico, informa que Juan Cruz Komar fue intervenido quirúrgicamente con éxito en el Departamento de Electrofisiología y Arritmias del Hospital Universitario Fundación Favaloro, en Capital Federal. Allí se le practicó una ablación cardíaca por arritmia", publicó el equipo de Rosario.

El posteo de Juan Cruz Komar antes de su operación En la previa a la cirugía, Komar compartió una publicación en sus redes sociales con un tono distendido y referencias a su situación personal. El defensor se encuentra de vacaciones en las Islas Galápagos, un destino por el que manifestó en reiteradas oportunidades una atracción especial. "Actualizando mi meme (ahora con el loco Darwin) antes de la tercera", escribió el futbolista, acompañado por emojis de un cuchillo y un corazón. Además, musicalizó el posteo con la canción "Corazón con agujeritos" de Chiquititas, generando repercusión y muestras de apoyo entre los seguidores.