Diego Martínez habló de Boca y le abrió una puerta: "Si hay interés nos sentaremos a charlar"

"No tuve ninguna comunicación por parte de la institución (Boca), ni tampoco se han comunicado con el club. Es lógico por la buena relación entre las instituciones. Me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, porque todos sabemos lo que significa Boca" , arrancó Diego Martínez .

En tanto, el DT recordó su pasado en las inferiores del 'Xeneize': "Hace siete años me fui de Boca. Me formé como entrenador, como futbolista y hoy me encuentro en Tigre, después de pasar por todas las categorías del fútbol argentino, y tratando de hacer mi camino".