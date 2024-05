Diego Martínez: "Me hubiese gustado no tener que volver a dar vuelta un partido"

"No sé si es una muestra de carácter darlo vuelta. Los futbolistas no dan ningún resultado por termiando. Está buenísimo tener este grupo de futbolistas que te puede dar vuelta el resultado, pero me hubiese gustado no tener que volver a dar vuelta un partido, que hayamos estado más finos desde el inicio y no haber tenido que sufrir o redoblar los esfuerzos. Hay una parte que está buenísima y que me identifica mucho, y otra que nos gustaría a todos no tener que hacer semejante esfuerzo", expresó.

"No nos sorprendió la línea de tres de Central Córdoba, lo que sí hicieron fue que era permanente. Cuando ajustamos, el equipo recuperó muchísimas pelotas y tuvo muchísimas aproximaciones. Empatamos rápido el partido, empezamos a estar un poco más tranquilo y por la cantidad de situacione creo que la victoria es justa", completó.

Diego Martínez en conferencia de prensa. El DT Xeneize habló sobre el desarrollo del partido, sobre las constantes lesiones y las situaciones de Darío Benedetto y Pol Fernández.

Lesionados

Por la gran cantidad de lesiones, Diego Martínez incluyó a Mateo Mendía como titular y tuvo su estreno. En el primer tiempo, Luis Advíncula se lesionó y el DT debió improvisar moviendo a Lautaro Di Lollo al lateral derecho y Pol Fernández en la zaga central con el debutante. "Con Pol no lo había trabajado, igual que con Equi en Trinidense, pero Pol es un jugador muy rápido y muy inteligente, que puede adaptarse. Cambiamos en el segundo tiempo para adaptarnos a lo que habíamos entrenado en la semana, no porque salió mal, sino porque Kevin no encontraba su posición, se apuraba a lanzar y no salía el tándem con Lautaro por ese lado. Por eso cambiamos", explicó el entrenador. "Ajustamos lo que entrenamos en la semana, la posición de Marcelo (Saracchi), que hizo el tándem con Lautaro (Blanco) por izquierda. Si bien lo hicieron bien, Kevin Zenón no encotraba mucho lugar de enganche y volvimos con Marcelo de lateral y el que daba amplitud tenía que ser o Langoni o Jabes Saralegui", añadió.

Spbre la cantidad de lesionados expresó: “Hay múltiples factores que nosotros como CT nos preguntamos, analizamos, revisamos y debatimos entre nosotros sobre el por qué de tantas lesiones. Nuestra manera de salir a proponer cada partido puede ser una justificación, queremos ser protagonistas y jugar en campo rival. Jugar a 50 metros del arco propio tiene su costo”.

Salió a aclarar

En el transcurso de la semana, trascendió la información de que Pol Fernández no renovará su contrato con Boca y se irá libre a fin de año. "No nos llegó nada de Pol, debe ser algo de los medios. Entrenó normalmente toda la semana, desde el club no nos dijeron nada. Jugó otro gran partido, contento por él porque volvió a salir muy aplaudido, y eso está buenísimo. Eso habla de la perseverancia, del profesionalismo y de lo inteligente que es él. A partir de creer en el trabajo personal y grupal, recibió este mimo que es muy importante para un futbolista", contó Diego Martínez.

Finalmente explicó por qué no fue citado Darío Benedetto: “No viajó porque creí que la mejor opción era los que viajaron, que mejor iban a representar y más disponibles estaban para jugar”.