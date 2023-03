DT de Olimpo advierte los jugadores: "Si quieren la camiseta de Boca, que la compren"

"Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes" , aseguró sin tapujos en declaraciones radiales el ex futbolista de largo recorrido como técnico en el ascenso argentino.

El episodio de Racing de Córdoba ante River

Además, las declaraciones del entrenador "aurinegro" reflotaron a los dichos del presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, quien se mostró crítico con sus futbolistas por intercambiar camisetas con los jugadores de River, luego de perder 3 a 0 por la Copa Argentina, dos semanas atrás.

"Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata", declaró en su momento.