El arquero de Austria calentó la previa y se declaró fan de Cristiano Ronaldo + Agregar ámbito en









Alexander Schlager, arquero de la Selección de Austria, habló con los medios y de cara al partido de lunes frente a Argentina tiró una declaración a favor de "CR7".

El arquero de Austria calentó la previa y se declaró fan de Cristiano Ronaldo

De cara al partido por la segunda fecha del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina, el arquero de Austria, Alexander Schlager, le metió picante a la previa y se declaró fan de Cristiano Ronaldo.

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En el partido donde la Selección Argentina buscará sellar su clasificación a los 16vos de final, Lionel Messi tendrá una nueva motivación luego de su triplete en el debut ante Argelia.

"En principio soy más de Cristiano Ronaldo", inició el arquero austríaco de 30 años que viene de tener una sólida actuación en el 3-1 sobre Jordanía, en el regreso del elenco europeo a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

Embed "SOY MÁS DEL TIPO DE CRISTIANO RONALDO..."



La palabra del arquero de Austria, Alexander Schlager, en la previa del duelo ante Argentina... ¿PICANTE?



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Pese a esa aclaración inicial, Schlager se deshizo en elogios para Messi, que con su tres tantos en la primera fecha igualó la marca de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. "Es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel tan bueno, sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra", afirmó.

"Él tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite. Y si, por eso tengo muchas ganas de jugar y vamos a intenta hacer todo lo posible para contrarrestarlo", indicó el arquero actualmente en Red Bull Salzburg. Cuándo jugarán Argentina vs Austria El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Austria el lunes 22, a las 14:00 horas, en el AT&T Stadium de Dallas, que cuenta con una capacidad para 80 mil espectadores.