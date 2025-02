El fuerte cruce de Gustavo Costas con un periodista tras la derrota de Racing: "Son terribles"

Si bien hubo preguntas posteriores a la que incomodó al entrenador, siempre que podía aprovechaba para remarcar su descontento con el reportero.

"Gente como el que hizo la primera pregunta es la que no confía en nosotros, en este grupo que ganó una Copa (Internacional) después de 36 años", comentó en referencia a la obtención de la Copa Sudamericana del año pasado, donde Racing se impuso por 3-1 frente al Cruzeiro de Brasil.

Por último, volvió a remarcar la superioridad del conjunto platense en la partida y reconoció que sus dirigidos no hicieron el mejor partido posible.

"Jugamos mal. Nos ganaron en todo el partido, de entrada. Qué voy a decir, nos ganaron muy bien. Nos ganaron en todo, no tengo mucho más que decir. Nos duele, pero perdimos muy bien. No me voy preocupado. Me voy con bronca", concluyó.