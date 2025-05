El hermano de Marcos Rojo habló de su posible salida de Boca a otro equipo e hizo ruido

¿Qué dijo Marcos Rojo sobre su futuro?

En diálogo con ESPN F12 la pasada semana, el defensor central de Boca afirmó que aún no tomó una determinación con su renovación de contrato: “No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie pero hay confianza con la gente del club, con Román tengo una gran relación con los chicos del Consejo también”, soltó.

“No sé lo que ellos tienen pensado pero no he pensado mucho en todo esto. Mi familia no se quiere ir a ningún lado, están cansados de viajar. Cuando llegue el momento, ya sea para quedarme o irme, se charlará. No creo que haya que darle mucha vuelta. Si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré y si no les daré la mano y les diré muchas gracias por estos años, a ellos por darme la oportunidad de jugar en este club y seguiré mi camino”, cerró.