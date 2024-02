El "shock" de Díaz Acosta en el Argentina Open: la transformación psicológica de un tenista en un campeón

La final del ATP de Buenos Aires atravesó todos los estados emocionales. No le fue fácil al joven de La Lucila, le costó, y ahí fue, una y otra vez. La cabeza, el corazón y el físico, unidos en un único objetivo. Toda la preparación converge en un solo punto de júbilo. Fue 6-3 y 6-4 sobre Nicolás Jarry y de inmediato, la emoción, la algarabía y el convencimiento detonan en su cara.

“Estoy muy contento, todavía en shock, no sé si estoy soñando, si caí, todavía no entiendo muy bien como es la movida esta”, le confiesa risueño el flamante rey del Argentina Open a Ámbito.

“Se puede construir psicológicamente a un gran campeón, pero tiene que tener ciertas características también. Se puede trabajar el manejo de las emociones, entrenar la presión, charlas con la familia; entender y manejar mejor sus miedos, aceptar situaciones que en un partido son comunes y estar dispuesto a sufrirlas, a seguir luchando”, explica a este medio Pablo Pécora, prestigioso psicólogo deportivo con larga trayectoria en el tenis que trabajó con figuras de la talla de Gastón Gaudio y Juan Martín Del Potro y que ahora forma parte del equipo de Tomás Etcheverry.

Para el profesional, ese “coaching” mental se basa en tres afluentes: no caer en frustraciones rápidas, reponerse rápido y volver a intentar ganar con lo que uno tenga ese día. “Hay que comprender que no siempre voy a estar muy bien”, argumenta.

Díaz Acosta, ahora campeón del Argentina Open, le había contado a Ámbito los avatares por los que había atravesado. “Ahora disfruto más”, decía. “Cambió la consistencia, antes tenía chispazos y después bajaba. Aprendí a manejar mejor los descansos, cuándo parar y prepararme mejor”, revelaba.

De hecho, el futuro 59 del ranking realiza un ritual durante los partidos que llamó la atención a quienes lo observaban. En los descansos se relaja, tira la cabeza para atrás y cierra los ojos. “Trato de escaparme un poquito de la realidad, con las respiraciones, estar en el momento presente. Busco un poco de tranquilidad, de concentración, y que los pensamientos no se me vayan para cualquier lado”, contó sobre la práctica que adoptó a comienzos de 2022 con su nuevo coach mental.

El final del partido ante Jarry fue complejo para “Facu”. La gestión de las emociones fue vital: “Traté de pensar mucho en la táctica, en lo que tenía que hacer para ganar y sobre todo bancarme a mí mismo. Pensaba mucho en el siguiente punto. Sabía que podían venir momentos duros”.

Aunque todavía no cumplió 21 años, el español Carlos Alcaraz es una de las figuras rutilantes del ATP Tour y vivenció, en las últimas tres temporadas, episodios que al promedio de los tenistas les demanda años de sacrificios e intentos fallidos. Para el murciano, ante la consulta de este medio, “los problemas que te puedan ir saliendo en el día a día tanto en entrenamientos como fuera de cancha” son determinantes para transformarse en un gran campeón. “Intentar salir de esos problemas lo mejor posible te ayuda luego adentro de la cancha a estar concentrado y estar fuerte mentalmente”, detalla.

Pécora advierte que el fracaso no debe ser condenatorio y el éxito no reviste eternidad. El factor clave es “la humildad”: “El triunfo te inflama y dejás de tener los pies en la tierra, dejás de hacer las cosas cotidianas que te llevan al ganar. No hay peor rival que el ego propio, y con el ego exacerbado es muy fácil confundirse. A partir de la falta de humildad te podés equivocar”.

Por contrapartida, el psicólogo también relativiza la derrota y cree que a lo negativo también “hay que sacarle valor y tener potencialidad de trabajo” para nunca dejar de intentar. “Tenemos estos puntos para trabajar rápidamente. No podés volver a caer en ciertos errores o mal manejos mucho tiempo, porque si no te quedás dando vueltas en el error. El equipo te da contención emocional, y uno debe aceptar que el error forma parte del proceso”, elabora.

“Saber lidiar con los momentos”. Lo dice Alcaraz, con la templanza de un veterano de mil guerras. “Se me vino a la cabeza todo el esfuerzo que hicimos”, apuntaba Díaz Acosta minutos después de llegar a la final del Argentina Open. Para balancear los momentos y los esfuerzos, hay un elemento fundamental en la vida de todo jugador de tenis: el equipo de trabajo.

“La humildad se consigue con exceso de realidad. El éxito es efímero, por eso siempre hay que volver a la base del trabajo. Es importante elegir bien a las personas que te rodean, que sean de confianza, que le digan la verdad. El éxito se empieza a volver en contra cuando uno empieza a padecerlo. Y a veces son por cosas externas al tenis, como la fama, el tiempo”, expone Pécora.

Las jóvenes figuras conviven con los mentirosos elogios de las redes sociales, un ámbito en el que las opiniones sobre un deportista suben y bajan en función de sus resultados. “Distraen”, marca Pécora, quien además indica que son una forma “de empezar a perder el partido de antemano, porque no le dedicás tiempo a una terapia, al hielo, a analizar lo que viene”.

“Intento no pensar en esas personas que creen que tengo que ganar cada partido, cada torneo”, comenta “Carlitos”, el niño maravilla de la actualidad. “Trato de evadirme de todo eso e intentar poner mi juego, divertirme, poner en práctica lo que entreno día a día. Y gracias a ello es por lo que voy avanzando, voy mejorando, juego un buen nivel y voy ganando partidos. No quiero pensar en todo lo que dicen las personas, que hoy en día es muy accesible a través de las redes sociales”, completa.

El tenis tiene tres aspectos para entrenar: la técnica, el físico y la mente. Si cualquiera de ellas se debilita, los resultados, es de esperar, no serán los mejores. Díaz Acosta tuvo una semana de revelaciones y confirmaciones. Ya logró su primer título ATP. El sueño está cumplido.