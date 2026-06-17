Fervor en Bangladesh por los goles de Lionel Messi en la Selección argentina: así se vivió el hat-trick ante Argelia

Las celebraciones se concentraron en el Daffodil International University. Alumnos y profesores vivieron el fervor mundialista con remeras, banderas y cánticos argentinos.

El debut de la Scaloneta marcó el inicio de un fervor sin igual para la hinchada argentina , tras los tres goles de Lionel Messi ante Argelia en un partido que terminó 3 a 0. Pero esta intensidad no se quedó en el público blanco y celeste ya que en Bangladesh , a 17.000 kilómetros del torneo, se vivieron momentos de alta intensidad por la performance del rosarino.

El motivo del estallido colectivo fue la descomunal exhibición de Lionel Messi : el rosarino firmó un hat-trick magistral que no solo aseguró los tres puntos para su equipo, sino que desató una oleada de pasión incontrolable en cada rincón del territorio bangladesí.

El punto neurálgico de las celebraciones se concentró en la Daffodil International University , complejo educativo que albergó a miles de simpatizantes reunidos frente a pantallas gigantes para seguir el encuentro. Además, se vivieron momentos de gran emoción en las calles de la capital Daca.

La reacción en Bangladesh por el triplete de Lionel Messi ante Argelia

El ambiente en el recinto fue catalogado como absolutamente electrizante. En el instante en que el 10 completó su momento de magia, la multitud congregada enloqueció por completo, desbordando las medidas de seguridad hasta invadir en masa un escenario para festejar el triunfo argentino.

Las imágenes mostraron a decenas de fanáticos celebrando con banderas argentinas, saltos y canciones, mientras que algunos incluso subieron al escenario preparado para el evento en medio de la euforia por el desempeño del seleccionado campeón del mundo.

festejos en bangladesh messi Daffodil International University El ambiente en el recinto fue catalogado como absolutamente electrizante, con remeras argentinas y pleno clima mundialista en la Universidad. @MuradPiyal

Lionel Scaloni elogió a Messi tras su noche perfecta ante Argelia: "No hay palabras, todo lo que diga está de más"

Lionel Scaloni habló después del triunfo de la Selección argentina ante Argelia en el debut por el Mundial 2026 y no ahorró elogios para Lionel Messi, autor de los tres goles en la victoria 3-0 en Kansas.

Consultado por la actuación del capitán, el entrenador fue contundente: “No hay palabras, todo lo que diga está de más”. En esa línea, remarcó que lo hecho por Messi ante el conjunto africano no fue una sorpresa, sino una continuidad de su carrera: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver”.

fervor en bangladesh También hubo festejos en plazas y parques. @MuradPiyal

Más allá del resultado final, Scaloni reconoció que el partido tuvo momentos difíciles para la Selección argentina. “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo, ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas”, sostuvo.