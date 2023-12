Huracán confirmó la continuidad de Diego Martínez pese al interés de Boca

"Hay un contrato firmado, hasta ahora no tenemos ninguna noticia diferente al respecto y proyectamos todo el trabajo que hay que hacer con él. No vemos ningún escenario diferente" , expresó Vega .

"Esta situación de los rumores con Boca ya me sucedió cuando estuve en Tigre. Está muy claro que mi energía está puesta en lograr nuestro segundo objetivo con Huracán. Mi representante sabe que no me tiene que decir nada. A mí no me llama nadie ni tiene que llamarme nadie", había manifestado Martínez al respecto antes de sufrir la eliminación en la Copa de la Liga a manos de Platense.