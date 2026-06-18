La desgarradora carta que escribió la figura de Costa de Marfil: "No siento nada, es como si ni siquiera fuera humano"

Yan Diomandé es el jugador estrella de la selección africana y está dando de qué hablar, pero esta vez por el mensaje que le hizo a su hermana fallecida.

La selección de Costa de Marfil arrancó con el pie derecho el Mundial 2026 al derrotar por 1 a 0 a Ecuador. Uno de los mejores jugadores fue Yan Diomandé, de 19 años, que se dedicó a comandar al equipo para darles la victoria y ya se rumorea que puede llegar a algún grande de Europa en el mercado de verano, aunque en las últimas horas no se está hablando de él por esta cuestión.

El jugador del Leipzig trascendió fronteras al viralizarse una carta que le hizo a su hermana Roxanne, fallecida hace unos años. En ella, cuenta las vivencias que tuvo que pasar para llegar a donde está: “ Tú eras la persona que siempre creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían” , afirmó en el mensaje.

Según contó el jugador del seleccionado costamarfileño, su hermana falleció a los 15 años después de haber ido a una fiesta en la que le pusieron droga en su vaso. Al otro día, la joven fue encontrada muerta y el jugador recibió la noticia por mensaje: " Fue unas semanas después del debut en el Leganés, contra el Real Madrid. Alguien me llamaba desde casa, contesté y me dijeron: ´Tu hermana se fue, alguien puso algo en su bebida en una fiesta, y ella nunca más despertó. Se fue. Nunca tuve ninguna respuesta. No sé si quiero saber el porqué. Tal vez fue envidia. Tal vez sea solo algo que pasa en nuestro país. Tal vez podría haberte protegido. No lo sé” , sentenció

Dentro de la nota, relató anécdotas que compartió con ella: “ ¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United, y yo escribí 'Ronaldo 7' en la espalda con un marcador negro? No sabíamos lo que era ser rico o pobre. Solo conocíamos la felicidad” .

Junto a su madre, ambos vivían en una situación precaria en Abiyán, el mayor centro de urbanización de Costa de Marfil, en una habitación en donde había 25 personas y tenían que turnarse para ver la televisión: “Todo el mundo quería ver películas. ¿Recuerdas cómo yo siempre fingía que estaba dormido y luego iba a la sala de la tele después de la medianoche? Ponía la tele bajito. Con solo dos rayitas de volumen. Veía fútbol a oscuras y soñaba”, relató el joven jugador.

Yan Diomandé - Costa de Marfil

Diomandé abrió su corazón y contó cómo se siente después del fallecimiento de su hermana en este último tiempo: “Eso fue en la época en que yo todavía tenía emociones. Ahora, no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, soy solo un vacío”.

Además, confesó por qué hizo esta carta: "Escribí esto porque no puedo hablarlo. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viva. Me aseguraré de que todos conozcan tu nombre. Todo el mundo. Todo lo que hago en un campo de fútbol es por ti".

Por último, decidió dedicarle unas palabras a las sensaciones que le provocó ir al Mundial con su selección: "Nos vamos a la Copa del Mundo mañana. De verdad. Tu hermano va a jugar para Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho. Ni siquiera lo veo como un partido. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrarle al mundo entero lo que tú viste en mí. Tú siempre decías que podría ser mejor que Cristiano. Si lo veo por ahí, le diré hola por ti. Voy a probar que tenías razón, o voy a morir intentándolo. Tu hermano, Yan", sentenció en su mensaje.