La propuesta de Santi Maratea para Independiente: "Vendan nudes"

Aprovechando la atención de sus fieles seguidores, mostró el monto actual de su colecta: $875.912.774. Ante esto expresó: "Tengo un sueño. Quiero llegar a la conferencia de prensa con 900 millones recaudados. Sería épico".

maratea independiente

Las ideas de Santiago Maratea para conseguir más dinero

"¿No sería increíble anunciar que llegamos a ese monto? Solamente 750 personas tendrían que poner 32 mil pesos", planteó.

Luego trató de usar la "imaginación" y dar algunos tips en caso de no llegar a esa cifra: "Si no podés (donar) 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1: Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso: mandale esta historia. Es la excusa perfecta".

"Segunda idea: si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo", siguió. También sugirió que podría ser un regalo adelantado de cumpleaños.

Para finalizar su ronda de propuestas para conseguir el dinero, soltó: "Vendan nudes. Me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo... Lo van a levantar en todos lados... Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado".