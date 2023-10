Los candidatos que suenan para ser el nuevo DT en Racing

Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, ya que el técnico que viene de dirigir a la selección de Paraguay desechó la posibilidad de tomar las riendas del plantel a mitad del certamen.

Si bien se encuentra disponible tras su frustrado paso en Paraguay , no tiene intenciones de volver a trabajar hasta fin de año, algo que le permitiría evaluar bien las propuestas. Lo cierto es que también cuenta con sondeos desde la MLS y México , y su familia no tendría intenciones de retornar a Argentina en estos momentos.

Caída esta posibilidad, otro nombre en carpeta es Hernán Crespo: el campeón de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia estuvo cerca de ser despedido hace unas semanas del Al Duhail de Qatar por malos resultados, aunque volvió al triunfo después de tres partidos en el club donde tiene contrato vigente hasta junio próximo y ahuyentó los fantasmas.

En la lista hay que agregar a Gustavo Alfaro, entrenador con el que Racing daría un giro de patrón en el estilo de juego con el que viene trabajando el equipo. Lo del ex seleccionador de Ecuador no es sencillo porque maneja una propuesta suculenta de una entidad del exterior, aunque no hay que descartarlo.

Alfaro fue pretendido previo a que Facundo Sava arribara al club en 2016 como entrenador de la "Academia". Otro técnico en la mira es Alexander "Cacique" Medina, también buscado después de su gran campaña en Talleres de Córdoba y de últimas malas experiencias en el Inter de Brasil y Vélez.