Los criterios del Mundial 2026: qué pasa si un grupo queda empatado

La Copa del Mundo contempla varios criterios para definir quién pasa a la segunda ronda en caso de igualdad.

La competencia tiene decidido el desempate de cada uno de los grupos en caso de que queden igualados.

Con la segunda fecha en marcha, el Mundial 2026 empieza a delinear a sus primeros clasificados. El certamen también entrega un panorama de lo que será la segunda ronda del torneo , etapa que dará comienzo a los duelos mano a mano entre las selecciones hasta llegar a la final del 19 de julio.

Pero también empiezan a surgir dudas entre los hinchas, ya que existen chances de que varios combinados nacionales terminen la fase de grupos con la misma cantidad de puntos . Para entender quiénes avanzan en el certamen y quiénes quedarán en el camino, la FIFA dispuso un sistema de criterios con varios factores de desempate.

Si dos o más selecciones terminan con la misma cantidad de puntos, el primer criterio que se toma en cuenta son los partidos jugados entre ellas . La FIFA revisa primero cuántas unidades consiguió cada equipo en los enfrentamientos directos. Si el empate continúa, analiza la diferencia de gol en esos encuentros y, después, la cantidad de goles convertidos .

La FIFA tendrá en cuenta varios criterios para determinar quien merece pasar a la ronda de eliminación.

En caso de que no alcance para definir las posiciones, se pasa a los números de toda la fase de grupos. Ahí entran en juego la diferencia de gol general y los tantos marcados a lo largo de los tres encuentros.

Cuando los equipos siguen igualados, aparece otro factor menos conocido: el fair play . Las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y miembros de la delegación también pueden influir en la clasificación.

Si después de aplicar todos esos criterios todavía no hay diferencias, la FIFA utiliza como último recurso la ubicación de cada selección en el ranking mundial publicado antes del inicio del torneo.

@miseleccionmx mexico sudafrica México es el primer clasificado a la ronda de eliminación. @miseleccionmx

Los mejores terceros: cómo se determina su clasificación

El Mundial 2026 cuenta con 12 grupos de cuatro equipos. Por eso, además de los dos primeros de cada zona, también avanzan a los dieciseisavos de final los ocho mejores terceros.

Aunque para muchos hinchas puede parecer una novedad, este sistema no es completamente nuevo. La clasificación de los mejores terceros ya se utilizó en otras ediciones de la Copa del Mundo, como México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

En ese entonces, al aplicarse el formato con octavos de final, no alcanzaba la cantidad de equipos si solo clasificaban los dos primeros de cada grupo. Lo que empezó como una solución para completar el cuadro se mantuvo hasta la ampliación del cupo de selecciones y ahora regresa con el Mundial 2026, curiosamente por la misma razón por la que dejó de usarse.

Para definir cuáles son los ocho terceros que siguen en carrera, la FIFA compara a todos los seleccionados que terminaron en esa posición. El primer criterio es la cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos. Si dos o más equipos quedan igualados, se toman en cuenta la diferencia de gol y la cantidad de tantos convertidos.

Si la igualdad continúa, entra en juego el fair play, que contempla las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores y miembros de la delegación durante el torneo. En caso de que tampoco exista una diferencia por esa vía, el último criterio será la posición que ocupaba cada selección en el ranking mundial de la FIFA antes del inicio del Mundial 2026.