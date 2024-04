Luis Advíncula se enojó por las versiones de su retiro: qué dijo

"Cómo mal informan a la gente, por Dios! Miren la entrevista completa y escuchen bien mis palabras, es increíble!!!", escribió algo molesto el peruano.

ADVINCULA PERUANO.webp Luis Advíncula, de gran pesente en Boca, se refirió a su retiro y tuvo que salir a aclarar sus dichos por Instagram. RPP

Lo cierto es que a Luis Advíncula se le termina su contrato con Boca a fines de 2024. Por lo que los directivos xeneizes comenzaron a moverse para asegurar hasta 2026 a una de sus actuales figuras y no correr el riesgo de quedarse sin lateral derecho de cara a la siguiente temporada.

Ya hubo sondeos por parte de equipos de Brasil para conocer la situación contractual del peruano. Botafogo y Santos son algunos de los que preguntaron por el defensor. Este último terminó descendiendo a la Segunda División, motivo que provocó que su fichaje solo quedara en un interés.

El Rayo lleva 118 partidos disputados con la camiseta de Boca, con un saldo de 5 goles y 8 asistencias. Desde su llegada, le mostraron 18 amarillas y solo fue expulsado una vez, en la caída 2-1 ante Racing en el Trofeo de Campeones 2022.

Las menciones de Advíncula a Ricardo Gareca

Advíncula hizo pública una anécdota en la que recordó que tuvo un cruce con el que entonces era director técnico de la Selección de Perú, Ricardo Gareca.

El suceso data en 2016 cuando Advíncula fue convocado al combinado peruano. En una de los compromisos, el jugador decidió salir a una discoteca pensando que no tendría mayores repercusiones. Pero eso no sucedió.

"Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses afuera de la Selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije '¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo'", expresó

Para Advíncula, ese momento fue determinante. Cuando se acercó a hablar con el cuerpo técnico, la devolución no fue la que esperaba. "La respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del 'top' (integrantes del CT de Gareca), el 'top' entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo 'tranquilizate, yo no veo la vida privada'. Dije 'estoy bien, estoy piola', ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida", reveló.

Ricardo Gareca decidió darle un castigo ejemplar por salir y aparecer en un programa de espectáculos. En aquella etapa el técnico agenitno no lo convocó a varios partidos y no lo llevó a la Copa América Centenario. Advíncula se pasó ocho meses sin ser tenido en cuenta la Selección peruana y ese es un hecho que recuerda con mucho dolor hasta el día de hoy.

"Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía", confesó. Y luego agregó: "Cuando volví dije 'de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante'. Por una estupidez mía, no me van a sacar, tal vez le puede gustar o no gustar al entrenador, eso es otro tema".

Aquella anécdota con el Tigre Gareca lo marcó hasta los días actuales y le determinaron otra forma de ver su carrera. "Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría, ahora trato de exponerme menos o pensar las cosas totalmente distintas".

El futbolista admitió que trabaja en su salud mental

“Muchas veces soy hasta autodestructivo. De grande he empezado a descubrir otras cosas de empezar a hacer coaching, de empezar a ir a una psicóloga”, expresó el marcador de punta en la mencionada entrevista.

Y agregó: “Cuando estás chico por ahí dices: ‘el psicólogo es para los locos, ¿para qué voy a ir?, no necesito’. Yo creo que en la carrera de un futbolista es muy importante a canalizar mejor las cosas, a desahogarme, a también soltar gente que no me sumaba ni me restaba en mi vida”.