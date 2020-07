Ocampos volvió a marcar en Sevilla

El exjugador de River Plate y Milan de Italia, entre otros clubes, abrió el marcador a los 41 minutos de la etapa inicial con un tiro de penal que engañó al arquero Manolo Reina.

Selló la victoria el atacante marroquí Youssef En-Nesyri (lo asistió el arquero y compatriota Yassine Bounou), con el gol que concretó a los 39 minutos de la segunda etapa.

En el equipo andaluz también integró la formación inicial el mediocampista rosarino Éver Banega (ex Boca Juniors y Atlético de Madrid) y en el banco se ubicó el italo-argentino Franco Vázquez, ex Belgrano de Córdoba y Palermo de Italia.

En el conjunto balear fueron suplentes el delantero cordobés Pablo Chavarría (ex Belgrano y Lens de Francia), y Luka Romero (seleccionado argentino Sub-15).

El triunfo le permitió al equipo de la capital andaluza llegar a las 66 unidades, las mismas que comparte con Atlético de Madrid y mantener la cuarta posición en el campeonato que la clasifica a la Champions League.

En cambio, Mallorca se mantiene anteúltimo en la tabla de posiciones, con 32 puntos, igualando con Leganés e integrando el pelotón de los tres equipos que están descendiendo junto con Espanyol, que ya perdió la categoría.

En otro de los partidos jugados el domingo, Athletic Bilbao superó como visitante por 2 a 1 a Levante y se colocó en el último lugar de clasificación para la Europa League.

Los goles de la victoria del club vasco vinieron de la mano del doblete que convirtió el mediocampista español Raúl García, a los 4 y 46 minutos del primer tiempo. Descontó para el local el mediocampista macedónico Enis Bardhi.

La conquista le permitió al equipo de Bilbao llegar a los 51 puntos, colocarse en el séptimo lugar del certamen y entrar a zona de la Europa League. Levante, por su parte, se mantiene en la duodécima ubicación con 43 unidades.

En tanto Leganés, que contó en el plantel con el defensor Jonathan Silva, ex Estudiantes de La Plata y quien fue expulsado a los 9 minutos del segundo tiempo, superó por 1 a 0 de local a Valencia. El volante español Rubén Pérez, a los 18 minutos de la etapa inicial, señaló de tiro penal.

Pese al triunfo, el equipo de la Comunidad de Madrid todavía está en zona de descenso, al contabilizar 32 unidades, cifra que comparte con Mallorca, que junto a Espanyol, son los últimos tres equipos de la tabla y que están descendiendo.

Por último Espanyol (con el ex All Boys y Boca, Jonathan Calleri en la formación inicial), ya descendido de categoría, cayó como local y por séptima vez consecutiva por 2 a 0 ante Eibar (actuó el argentino Esteban Burgos, ex Rosario Central).

Los goles del equipo guipuzcoano los concretó en dos oportunidades el volante catalán Eduardo Expósito, a los 25 minutos y a los 36 del primer tiempo, el primero de tiro penal.

Este triunfo le permite al equipo vasco mantenerse en la divisional al llegar a los 39 puntos y situarse en la decimoquinta colocación.

En la visita ingresó a los 31 minutos de la segunda etapa el mediocampista Pablo de Blasis (ex Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima La Plata) y en el dueño de casa permaneció en el banco el salteño Matías Vargas, ex Vélez Sarsfield.

La fecha concluirá este lunes con los duelos que sostendrán a partir de las 14.30, Alavés (juega Lisandro Magallán) - Getafe (Leandro Chichizola) y Villarreal (Mariano Barbosa)-Real Sociedad.

Luego a partir de las 17 se enfrentarán en el partido más importante de la jornada, Granada ante el puntero Real Madrid, que buscará un triunfo para acercarse al campeonato que pelea palmo a palmo con Barcelona, de Lionel Messi.

=Posiciones=

Real Madrid, 80 puntos; Barcelona, 79; Atlético Madrid y Sevilla 66; Villarreal, 57; Getafe, 53; Athletic Bilbao y Real Sociedad, 51; Valencia y Granada, 59; Osasuna, 48; Levante, 43; Betis, 41; Valladolid y Eibar, 39; Celta de Vigo, 36; Alavés, 35; Leganés y Mallorca, 32 y Espanyol, 24.