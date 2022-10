Las lágrimas de Palermo por Maradona: "Siempre estuvo cuando lo necesité"

"Estuvo cuando lo necesité", se quebró Palermo en una entrevista con Radio La Red. "Es una ausencia difícil de tapar. La otra vez vino Claudia a casa y ya verla me generaba emoción, o me generaba algo que faltaba. Siempre me pasa que la emoción me va a traicionar.", se acongojó el exfutbolista.

"En lo sentimental me pasa que no puedo controlar mis sensaciones internas a lo que hoy no está Diego. Hasta he pensado que va a aparecer, que va a saldrá de alguna nota o que Diego llegó a Dubai, a Qatar, a la Argentina. Y no llega", apuntó.

palermo maradona.mp4 Radio La Red

"Con lo de mi hijo, apareció en el hospital. Estuvo conmigo en momentos en que uno necesita a alguien. Siempre estuvo cuando lo necesité y me enseñó lo que es la pasión por el fútbol. En 1994, sin conocerlo, me puse a llorar con él", recordó Palermo.

En otro orden, y ante la consulta de un eventual llamado de Boca para ser el DT, el máximo goleador histórico del club afirmó que está "preparado" para asumir el mando del club de la Ribera.