Miguel Ángel Russo, en la previa del clásico contra Racing: "Esto es Boca, tenemos la obligación de ganar"

A pocos días del esperado clásico entre Boca y Racing, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa en la que no solo palpitó el duelo clave del sábado en La Bombonera (16:30), sino que también abordó varios temas que atraviesan la actualidad del club.

Sobre el funcionamiento del equipo, Russo se mostró optimista: “No me gusta perder, me duele. Es mi forma de vida. Todos estamos buscando que gane Boca. Paredes juega de la manera que juega él y tuvimos una semana de trabajo muy buena. No pienso en nada negativo”.

También hizo una reflexión sobre la rotación y los nombres propios: “Hoy el once de memoria es relativo”, dijo, al ser consultado por posibles cambios en el equipo. Además, valoró al próximo rival: “Valoro mucho a Racing como equipo, pero también creo mucho en mi gente y en los míos”.

Por último, se refirió a la polémica salida de Miguel Merentiel en el último partido ante Huracán y bajó el tono: “Tampoco hubo mucho por aclarar”.

Boca se prepara para un clásico de alta exigencia y Russo lo sabe. Pero no duda: “Esto siempre es Boca, tenés la obligación de ganar”.