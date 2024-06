Red Bull entra en la Segunda División inglesa al comprar con un porcentaje del Leeds United

La firma austríaca de bebidas energéticas ha ampliado su cartera futbolística, en la que ya se encuentran varios clubes como Leipzig, Salzburg, Bragantino y New York Red Bulls. Será el segundo principal sponsor del club.

De este modo, Red Bull amplió la cartera de equipos en los que está presente, en la que ya destacan clubes como Leipzig, Salzburg, Bragantino y New York Red Bulls.

LEEDS CAMISETA CON RED BULL.jpeg Red Bull entró en el accionario del Leed al hacerse de un porcentaje minoritario del club de la Premier League. X.com

Por su parte, Oliver Mintzlaff, responsable del área de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, ha admitido que “Leeds United es club que es sin duda uno de los más grandes de Reino Unido y tiene una historia rica y exitosa; la ambición de devolver al club a la Premier League y establecerse en la mejor liga de fútbol del mundo encaja muy bien con Red Bull”.

Hace tres semanas, el actor de Hollywood Will Ferrell siguió los pasos de otras estrellas de la gran pantalla y se hizo con una participación minoritaria en Leeds United Varias fuentes apuntaron que la entrada de Ferrell en el conjunto de la English Football League Championship (la Segunda División inglesa) no tendrá impacto en la operativa diaria del club y que no tomará decisiones en Elland Road.

Leeds United fue fundado en 1919 en la ciudad de Leeds en Yorkshire del Oeste. En sus vitrinas cuenta con tres títulos de campeón de la Premier League, una Copa de la Liga inglesa y dos Messe Cup, entre otros títulos de menor reconocimiento.

Varios jugadores reconocidos han vestido la elástica de Leeds United en sus más de cien años de historia. Entre ellos destacan Nigel Martyn, Paul Reaney, Terry Cooper, Lucas Radebe, Norman Hunter y Gordon Strachan, entre otros. Además tuvo como técnico al argentino Marcelo Bielsa desde 2018 hasta 2022.