San Lorenzo: crecen las chances de Romagnoli para reemplazar a Insua

No obstante, no todas las alternativas consiguieron el consenso de la Comisión Directiva , mientras que quienes sí lo hicieron rechazaron la propuesta.

La idea de un sector de la dirigencia, según pudo confirmar Noticias Argentinas, es rodear a Romagnoli de la experiencia de Bernuncio -quien fue técnico en varios países como Ecuador, México y Chile y comandó las selecciones juveniles de Perú-, dado que sería su primera etapa como técnico de Primera tras más de dos años en la Reserva y luego de varios interinatos.

"Tengo la ilusión de dirigir a San Lorenzo, no puedo mentir. Estoy cómodo en la Reserva, me dejan trabajar tranquilo, quería hacer experiencia, pero siempre pienso en dirigir a San Lorenzo. Si me toca la posibilidad, bienvenido sea. Si no, seguiré en la Reserva. No estoy apurado", manifestó el "Pipi" el domingo último luego de comandar al equipo en el empate con Central Córdoba.

Además, Romagnoli ya fue confirmado para el partido del próximo martes ante Liverpool de Uruguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que una victoria podría ser clave para determinar su continuidad.

Sin embargo, otro nombre que sigue en carrera es el de Nicolás Larcamón, ex entrenador del Cruzeiro de Brasil, quien en caso de arribar a San Lorenzo tendría su primera etapa en el fútbol argentino.