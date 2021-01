Tevez, el último ídolo de Boca y el día que le dijo mentiroso a Grondona

"Siento que soy el último gran ídolo de le era dorada de Boca, eso hace que me llene el pecho y tenga el orgullo muy grande. Es lo que puedo dejar como legado para los chicos para que sepan como se juega en Boca", señaló Tevez en diálogo con TyC Sports.

El futbolista habló sobre su vínculo con Riquelme, otro símbolo de Boca que en la actualidad está al frente del Consejo de Fútbol, y descartó cualquier tipo de distanciamiento.

"Estamos bien con Román. Está acompañando muy bien lo de mi padre, se puso a disposición siempre. En algún partido difícil hablamos, me felicita. Tenemos una relación buena. Él siempre me recuerda que tengo que ganar la Libertadores. Siempre está en los momentos justos y donde tiene que estar", dijo Carlitos.

El "Apache" fue noticia hace unos días con el expresidente de Boca, Daniel Angelici, enfrentado con la actual dirigencia y Riquelme, y aclaró no le sugirieron nada: "Ellos no se meten en mi vida y tampoco yo en la vida de ellos".

El número "10" de Boca afirmó que en el club "no alcanza" con ganar torneos locales aunque le dio valor a la reciente obtención de la Copa Diego Maradona ante Banfield.

"Hay que cambiar cosas y corregir errores para tener mas posibilidades en la Libertadores. Vale mucho la Copa Diego Maradona. River puso mayoría de titulares contra nosotros en La Bombonera. Después es fácil decir que no vale nada. Para mí fue emotiva por el nombre, él estaría feliz porque la ganó Boca y la levanté yo", sostuvo el "Apache".

Tevez también recordó la eliminación en semifinales de Copa Libertadores ante Santos de Brasil con una prestación endeble del equipo en la goleada 3-0 en San Pablo.

"Me dolió muchísimo el partido con Santos, como jugador y como hincha. Después del partido no hacia falta levantar la voz o pegar una piña. Me sentí responsable por no poder sacar lo mejor de mis compañeros", apuntó el exManchester United y City de Inglaterra.

"Hay que saber que si le gritas a un compañero se puede venir abajo o si le gritas a otro se va para arriba. Ahora es mucho más complicado. Antes si te retaban, te retaban: te despertabas o te despertabas, o te despertaban a las piñas. Es otra generación", expresó Tevez.

Por último, sobre el estado frágil de salud de su padre adoptivo, Segundo, dijo que "la sigue peleando" y lo consideró un ejemplo porque "no baja los brazos".

La Selección, Maradona y Grondona

En otro tramo de la entrevista que brindó en TyC Sports, Tevez reveló que le dijo "mentiroso" al expresidente de la AFA Julio Grondona porque no cumplió la palabra de mantener a Maradona como DT de la Selección argentina luego del Mundial de Sudáfrica 2010.

"Él me dijo que Diego se quedaba y le dije que era un mentiroso porque no cumplió con su palabra", detalló Tevez sobre el encuentro mano a mano con Grondona en agosto de 2010 durante la previa del amistoso ante Irlanda en Dublin.

"Llegué con fiebre a la concentración y justo me encontré con Don Julio. Tenía una amistad especial. Siempre fue muy honesto conmigo. Tengo palabras de agradecimiento, me sacó del barrio, fue como un padre, pero no cumplió su palabra con Diego", afirmó Tevez.

El emblema de Boca habló con la prensa antes del partido ante Irlanda sobre la situación y expuso el incumplimiento de palabra de Grondona.

"Ahí explotó todo, pero nunca me arrepentí de nada", señaló Tevez quien integró el plantel de la Copa América 2011 con Sergio Batista como entrenador, pero luego se quedó afuera del Mundial de Brasil 2014 entre idas y vueltas y citaciones que no se concretaron por lesiones.