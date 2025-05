El director técnico Gabriel Milito tomó la decisión de no aceptar un eventual ofrecimiento de Boca para convertirse en el nuevo entrenador del club, en reemplazo de Fernando Gago y tras un interinato de Mariano Herrón. ¿Quién pica en punta ahora para convertirse en el nuevo DT "xeneize"?

Un candidato menos: Gabriel Milito no aceptará un posible ofrecimiento de Boca

El director técnico Gabriel Milito tomó la decisión de no aceptar un eventual ofrecimiento de Boca para convertirse en el nuevo entrenador del club , en reemplazo de Fernando Gago y tras un interinato de Mariano Herrón , por su identificación con Independiente.

Si bien no hubo una proposición oficial del cargo, el ídolo y ex DT del "Rojo" habría decidido no reemplazar a Gago, destituido de su cargo tras la derrota ante River en el Superclásico, por su sentido de pertenencia con el conjunto de Avellaneda.