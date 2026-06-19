Un jugador de Austria se fracturó la mandíbula y no jugará ante Argentina + Agregar ámbito en









El conjunto europeo anunció que perderá a uno de sus jugadores titulares para el duelo con la Argentina en Dallas.

Un jugador de Austria se fracturó la mandíbula y no jugará ante Argentina

La Selección de Austria confirmó la lesión del lateral Stefan Posch y su baja para el partido ante la Selección Argentina, por la segunda fecha del Mundial 2026.

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Mediante un comunicado, la federación austríaca anunció que el defensor sufrió una fractura de mandíbula en el partido del debut frente a Jordania.

“La lesión fue confirmada tras una tomografía computarizada realizada. Por el momento, no es necesaria una operación. Para el jugador del equipo nacional austriaco se está fabricando ahora una férula especial que debería apoyar el proceso de curación posterior. Si Posch estará disponible para el próximo partido de grupo contra Argentina, aún está por verse", confirmaron desde la federación austríaca.

El lateral terminó el encuentro ante Jordania, que finalizó con victoria por 3-1 para su selección, con un fuerte dolor en la zona afectada tras un choque con Odeh Al-Fakhouri.

En caso de que Konrad Laimer ocupe el puesto de lateral derecho, el entrenador austríaco Ralf Rangnick se vería obligado a realizar dos modificaciones: una posicional y otra de nombres.

Cuándo juegan la Selección Argentina y Austria El encuentro por la segunda fecha del Mundial 2026 se disputará este lunes 22, a las 14 horas, en Dallas, Estados Unidos.