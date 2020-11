Precios locos: por traba a importados, autos usados cuestan más que los 0 km

La lógica no se lleva bien con la Argentina. Abundan ejemplos que muestran que los principios que funcionan en otras latitudes no rigen en estas tierras. Siempre el estilo autóctono se impone sobre la racionalidad. El mercado automotor, en tiempos de tanta turbulencia económica, refleja esas anormalidades. En estos días, con un mercado desabastecido por las trabas a las importaciones y una producción que no logra despegar por falta de piezas, se produce un hecho insólito: que los autos usados de pocos años de antigüedad cuesten más que el valor oficial del mismo modelo.