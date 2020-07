Bonos en dólares subieron más de 10% desde última oferta de canje

En tanto, el bono más líquido del mercado local, es decir, el AY24D, tan sólo tuvo un alza del 1,75%. “El 24 no subió tanto, porque estaba muy desarbitrado, muy arriba, porque todo el mundo lo compró para hacer dólar MEP. El DICAD sí saltó mucho por la decisión de dar igual tratamiento a ley local y extranjera”, explicó Santiago López Alfaro, de Delphos Investment. Por su parte, el AO20D incrementó su valor 9,58% desde que Argentina hizo su oferta.

En tanto, entre los bonos emitidos en jurisdicción norteamericana se observa al DICYD (2033) subir 11,5% y al AC2117 8,25%.

“Desde que Argentina lanzó la última oferta oficial hasta hoy, los bonos en dólares tuvieron un desempeño positivo, subiendo más del 10% ponderado”, explicó a este medio Francisco Velasco, head research de Banco Mariva.

Velasco agregó: “En el medio, se lanzó el proyecto de ley para reestructuración de la deuda en dólares bajo ley local con los mismos términos que aquellos para ley internacional, con lo que estos bonos tuvieron mejor desempeño que los de ley Nueva York. El otro hecho relevante es que la contrapropuesta que presentaron los tres principales grupos de bonistas está muy cerca en valor económico de la oferta del Gobierno, habiendo además limado bastante las diferencias de recupero entre los distintos títulos. El miércoles pasado se escribieron artículos, tanto en prensa local como internacional, que hablaban de negociaciones sobre aspectos legales con los que, si se llegara a buen puerto, habría acuerdo con los bonistas. Con la expectativa de la ocurrencia de ese evento, los bonos tuvieron un gran desempeño”.

Respecto de esta contrapropuesta, el director de Fondos de Grupo BIND, Ignacio Boccardo, consideró: “Que los bonistas estén juntos deja dos alternativas: o un canje muy malo, si no acordás con estos fondos, y uno muy bueno, si lográs incluirlos, ya que se conseguiría una aceptación superior al 80%. Ante el último escenario, si Argentina logra una reestructuración tan positiva, podría conseguir una tasa de descuento menor al 10% una vez terminado esto”.

Como se sabe, lo que sucede con la deuda no sólo impacta en los activos soberanos, sino también en los corporativos. En ese sentido, el gerente de research de InvertirOnline, José Bano, señaló: “En acciones se ve una suba más que interesante: el Merval creció 22% en pesos y 17% en dólares. Nosotros recomendamos posiciones en acciones y no en bonos, porque los bonos están ya cotizando muy cerca del valor que podrían valer ante una eventual salida positiva de la negociación. Entonces, si se llega a arreglar, el upside no va a ser muy grande, mientras que si fracasa el downside va a ser muy grande”.

Siguiendo esa línea de análisis, Bano añadió: “En cuanto a las acciones hay mucho más recorrido por delante, más allá de que las empresas tienen grandes problemas, pero los precios están muy bajos. El Merval, en términos de análisis técnico, está mostrando que hay aire para salir bien para arriba”.

Por su parte, el jefe de Research del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB), Leandro Zicarelli, sostuvo: “El acuerdo está muy cerca y la pelota la tiene Argentina ahora. Pero también hay que entender que el mercado está prácticamente celebrando. Si el acuerdo no llega a darse, probablemente tengamos un problema serio”.

La onda expansiva positiva llegó también a los ADR. Dentro de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se observan instrumentos que crecieron hasta un 35,5% en el mes (Banco Supervielle). Irsa, en tanto, creció 32,6% en julio.