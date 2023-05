Déficit habitacional: 15 mil propiedades ya pasaron a ser alquileres temporarios en CABA

La escasa oferta de departamentos en alquiler permanente golpea de lleno a los inquilinos. En todas las ciudades en las cuales se desplegaron las plataformas de alquileres temporarios, se agravó el problema del acceso a la vivienda. Argentina no es la excepción. Esta nueva investigación del Área Urbana del CEM (Centro de Estudios Metropolitanos) revela que hay casi 30.000 ofertas activas de alquileres temporarios en las 22 ciudades argentinas y que el 89% son viviendas que se alquilan completas.

“Dejar la planificación urbana y el derecho a la vivienda en manos del mercado aleja la posibilidad de acceso a la vivienda ya no solo en propiedad sino también en alquiler. El alquiler temporario es sin duda una amenaza más y por eso es imprescindible que, como sucede en todo el mundo, el estado intervenga garantizando este derecho. La economía de plataforma como toda tecnología no es ni buena ni mala sino que el estado debe garantizar el respeto de la normativas vigentes y establecer regulaciones allí donde aún no existen”, agrega el director del CEM, Matías Barroetaveña.