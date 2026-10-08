El consumo sigue en rojo: las ventas minoristas y el crédito caen pese a mejoras en sectores puntuales

Un relevamiento privado de 21 indicadores mostró una recuperación parcial en agosto, tras el fuerte retroceso de julio. Los primeros datos de septiembre reflejan un escenario dispar, con avances en patentamientos y confianza del consumidor, pero nuevas bajas en las ventas y los préstamos.

El consumo en Argentina continúa mostrando señales de debilidad , pese a la recuperación parcial registrada en agosto tras el fuerte deterioro de julio. Los primeros datos de septiembre reflejan un c omportamiento dispar entre los distintos sectores , con mejoras en los patentamientos de vehículos y la confianza del consumidor, pero nuevas caídas en las ventas minoristas y el crédito.

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Así lo reveló el “Semáforo de consumo” elaborado por la Fundación ECOSUR , un relevamiento que reúne 21 indicadores para analizar la evolución del gasto de los hogares. Según el informe, en julio 16 de las 18 variables disponibles registraron caídas, mientras que en agosto ocho de los 12 indicadores relevados mostraron una recuperación. En septiembre, con información todavía parcial, tres de cinco variables presentaron resultados positivos.

El deterioro de julio estuvo en línea con la contracción mensual del 2,9% del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC. Entre las principales bajas se destacaron las importaciones de bienes de consumo (-11,9%), los patentamientos de autos (-9%) y las ventas de leche en polvo (-8,2%).

En agosto, los indicadores comenzaron a mostrar una recuperación, aunque sin extenderse a todos los rubros. Los patentamientos de autos aumentaron 8,9% mensual y los de motos avanzaron 4,3% , mientras que las importaciones de bienes de consumo crecieron 10,3%, luego de la fuerte caída de julio.

También se registraron mejoras en el consumo de carne aviar (5,7%), carne porcina (2,9%), leche fluida (0,9%) y leche en polvo (0,7%). A su vez, las ventas de combustibles aumentaron 4,1%.

Sin embargo, las ventas minoristas relevadas por CAME retrocedieron 2,7%, los préstamos al consumo disminuyeron 1,2% y la confianza del consumidor cayó 1,1%. El consumo de carne bovina también mostró una contracción mensual del 4%.

Los primeros datos de septiembre mantuvieron esa tendencia heterogénea. Los patentamientos de autos crecieron 4,6% mensual y los de motos 3,5%, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor registró una mejora del 2,4%.

En contraste, las ventas minoristas de CAME volvieron a caer 1,2% y los préstamos al consumo disminuyeron otro 1%, lo que refleja las dificultades para consolidar una recuperación del gasto.

Resumen indicadores de consumo

La mitad de los indicadores de consumo sigue en rojo

La comparación interanual también expone las diferencias entre sectores. De las 21 variables que integran el relevamiento, 10 registraron aumentos y 11 mostraron caídas en sus últimos datos disponibles. Entre los mayores avances se destacaron los patentamientos de motos, con un crecimiento interanual del 35,7% en septiembre, y el consumo de carne porcina, que aumentó 14,3% en agosto.

También mejoraron las ventas de leche fluida (6,7%), la confianza del consumidor (3,4%), las ventas de leche en polvo (3%), la actividad de hoteles y restaurantes (2,5%) y el consumo de carne aviar (1,5%).

En cambio, el consumo de carne bovina cayó 13,2% interanual, mientras que las compras por comercio electrónico con tarjetas de crédito retrocedieron 12,4% y los patentamientos de autos disminuyeron 10,8%.

Otros indicadores vinculados al consumo masivo también permanecieron en terreno negativo:

Préstamos al consumo: -9,6%.

Importaciones de bienes de consumo: -8,2%.

Ventas en centros comerciales: -8,1%.

Electrodomésticos y artículos para el hogar: -7,7%.

Ventas en supermercados: -6%.

Autoservicios mayoristas: -5,6%.

De esta manera, el relevamiento refleja una recuperación fragmentada del consumo, con diferencias incluso dentro de un mismo sector. Mientras los patentamientos de motos registran un fuerte crecimiento interanual, las ventas de autos siguen en baja. Una situación similar se observa en alimentos, donde el consumo de carne porcina y aviar avanza, pero el de carne bovina continúa retrocediendo.

Aunque agosto mostró una mejora respecto del fuerte deterioro de julio, los primeros indicadores de septiembre todavía no permiten hablar de una recuperación generalizada. La persistencia de las caídas en las ventas minoristas y los préstamos al consumo evidencia que el repunte aún no se trasladó al conjunto del gasto de los hogares.