El gobierno francés admite que la suba de la tasa de sus bonos es una "señal de alarma" + Agregar ámbito en









El gobierno planea un recorte de u$s60.500 millones y prevé cerrar 2026 con déficit del 5,4% del PBI. El proyecto de presupuesto 2027 enfrenta incertidumbre en la Asamblea por la falta de mayoría y tensiones sociales.

Francia admite que el aumento del costo de la deuda es una "señal de alarma", según el ministro de Economía.

Este miércoles el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, indicó que Francia conserva la "confianza de los mercados", aunque el aumento del costo de su deuda pública constituye una "señal de alarma".

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Estas declaraciones del ministro tienen lugar cuando el gobierno francés busca adoptar un fuerte ajuste fiscal de la economía francesa. Representantes de los principales organismos financieros expresaron su preocupación por el fuerte aumento en el rendimiento del bono soberano a 10 años de la segunda economía de la UE, que ya se aproxima al 5% en el mercado de deuda.

Un incremento de este bono implica que Francia debe pagar más por financiarse en los mercados de deuda, en un contexto en que el gobierno planea un fuerte ajuste fiscal de u$s60.500 millones en el presupuesto del 2027.

El presidente francés, Emmanuel Macron. En declaraciones a medios franceses, Lescure subrayó que "tenemos la confianza de los mercados en el sentido de que no tenemos problemas para emitir deuda, pero nos cuesta más caro y eso es una señal de alarma que todos debemos tener en cuenta".

Déficit económico y legislativo El gobierno francés prevé cerrar 2026 con cifras rojas y un déficit fiscal del 5,4% del PBI —muy superior al límite del 3% fijado por las reglas de la zona euro— y una deuda pública del 119,3%, marcando un récord histórico desde que comenzó a elaborarse esta estadística en 1978.

Mientras la Asamblea Nacional debate el proyecto de presupuesto con la meta de llevar el déficit al 5% del PBI en 2027, su aprobación pende de un hilo. El gobierno carece de mayoría en la cámara baja y enfrenta un escenario político complejo ante la cercanía de los comicios presidenciales, fijados para dentro de seis meses. Los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron se ven empañados por intensas tensiones sociales, con protestas estudiantiles que reclaman mayor presupuesto, y la convocatoria a manifestaciones este sábado en rechazo al aumento del costo de vida. De esta manera, los últimos meses de la presidencia de Emmanuel Macron se ven empañados por intensas tensiones sociales, con protestas estudiantiles que reclaman mayor presupuesto, y la convocatoria a manifestaciones este sábado en rechazo al aumento del costo de vida.

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