Sector agroindustrial pide que ahora Gobierno potencie las exportaciones

Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y quizás una de las voces más críticas del Gobierno en el sector agropecuario, destacó: “Creemos que es positivo este acuerdo. Es importante sobre todo porque hace a las relaciones internacionales, donde también están inmersas nuestras exportaciones. De esta manera no se corta el crédito, vamos a poder seguir financiándonos en el mercado internacional. También es clave a que el país pueda seguir funcionando y no estar absolutamente cerrados, pelados y enojados con el mundo. Así que bienvenido sea un acuerdo, no soy un especialista en la materia para decir si es excelente o no pero lo que estoy escuchando de los economistas, que no son afines al oficialismo, es que están ponderando este acuerdo. Realmente nos brinda un marco de poder funcionar en una mediana normalidad”.

En la misma senda, Carlos Iannizzotto, presidente Coninagro, explicó: “En principio creemos que es una muy buena noticia porque esto nos puede perfilar para una estabilidad interna, tanto en lo fiscal como en lo financiero. También es importante que el acuerdo con los bonistas sea leído como una plataforma de lanzamiento, es decir, si nosotros no hacemos los deberes internos, pronto estaremos negociando nuevamente. Ojalá que sirva para ordenarnos y darle previsibilidad al sector agroindustrial. En ese marco vendrán las inversiones y ahora, por parte del Gobierno, también tendrán que venir las políticas de estado necesarias para fomentar la inversión productiva, con la mirada puesta en la generación de trabajo y la generación de exportaciones y divisas”.

A su vez, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina remarcó: “Como argentinos, valoramos que se haya podido alcanzar un acuerdo con los bonistas por la deuda, para poder cerrar este capítulo que nos sumió en la incertidumbre durante tantos meses. Esperamos, entonces, que en esta nueva etapa podamos dialogar con el gobierno para buscar las soluciones que necesitan los pequeños y medianos productores de todo el país, así como también poder avanzar con las propuestas para mejorar su situación. En este tiempo prácticamente todas las decisiones quedaron relegadas, tanto por la negociación de la deuda como por la pandemia. Ahora que queda zanjada la primera instancia, le pedimos al gobierno que atienda nuestras necesidades, pues solucionarlas permitirá que sigamos siendo el motor de la Argentina”.

En tanto, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) entidad que nuclea a más de 40 cámaras del sector también celebró el acuerdo mediante un comunicado en el que detalló: “De esta manera se cierra un capítulo de incertidumbres y abre una posibilidad firme de dar mayor sustentabilidad a la recuperación económica del país. Esperamos que desde ahora, haya una relación constructiva y un mejor posicionamiento de Argentina en los mercados de capitales. Despejar incertidumbres macroeconómicas nos debería ayudar a sentar las bases de un crecimiento sostenido, con mayor equidad social y equilibrio regional, necesario para afrontar el difícil momento y la crisis profundizada por la pandemia covid-19 que sufre nuestro país. El sector agroindustrial, continuará potenciando su aporte para contribuir a la recuperación”.