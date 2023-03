Gran Hermano: cuánto pagará Marcos de impuestos por ganar casi $20 millones

Esa misma norama, en su Artículo 2, establece que "es responsable del impuesto y estará obligada al ingreso del mismo, la persona o entidad organizadora del respectivo juego o concurso".

Gran hermano.jpg

En ese sentido, para aclarar cómo se aplica la Ley, el contador Santiago Saenz Valiente explicó que para los premios "la tasa es del 31% sobre el 90% del premio, que equivale a una tasa, sobre lo ganado, del 27,90% neto".

"Los obligados al pago del impuesto son las entidades que actúan como responsables en forma sustituta del ganador. También, si hubiera una especia que están entregando como precio, hay que tomarlo a la cotización del precio de plaza, al momento que se concreta el premio", explicó el tributarista.

Cabe destacar que la Ley asegura que están exentos del impuesto los premios cuyo monto neto no exceda $1.200. En caso que el importe del premio supere dicho límite, la determinación del impuesto se efectuará sobre el total del monto imponible. En esa misma línea, Valiente dijo que "este monto es ridículo e irracional, que debería actualizarse y ser más elevado. Ya que es del año 2003".

marcos-gran hermano.jpg

Sin embargo, otras fuentes sostuvieron a Ámbito que hay un ítem que beneficia directamente al ganador de Gran Hermano. ¿De qué se trata?

Marcos no se verá afectado por esta norma ya que el programa, según el contador experto en impuestos, Daniel Dubin, "los premios de juegos que combinan el azar con elementos o circunstancias ajenas a éste, tales como la cultura, habilidad, destreza, pericia o fuerza de los participantes, sólo se considerarán alcanzados por la ley si la adjudicación de los mismos depende de un sorteo final".

"Dado que el premio de Gran Hermano deriva de la 'pericia o destreza' del participante y la elección del público que, en mi opinión, no es azarosa, el premio percibido no está alcanzado por el impuesto a los premios previsto por la Ley 20.630", concluyó el especialista.

Desde la AFIP confirmaron la información de Dubin y remarcaron que no se trata de juegos de azar y por lo tanto no aplica la Ley 20.630. "En este caso particular estaría alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en caso de habitualidad, de no ser así no hay impuesto", indicaron fuente oficiales.

En conclusión, Marcos podrá duisfrutar de los casi $20 millones sin tener que pagar impuestos por el premio.