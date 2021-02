Lo que se dice en las mesas

Como maná del cielo los rezos de Alberto F. y Martín G. parecen surtir efecto ya que escala la noticia que el FMI también va por su QE: va a emitir nuevamente DEG para ayudar a los países con problemas. Si eso se confirma, la cuota que recibiría Argentina le permitiría cubrir buena parte de los vencimientos. No hay que olvidarse que se están contando las migas de las reservas del BCRA, por ende, con estos fondos adicionales se podría pasar el año sin caer en default con el FMI y así no comprometer ninguna reforma de fondo en año electoral. Claro que como remarcan en las mesas esto conspira para que baje el riesgo país ya que no vislumbran medidas importantes. Al respecto un estratega de IEB comentó en un Zoom que los hard dólar (bonos en dólares ley NY)están como en un canal lateral, no caen más porque no hay vencimientos en los próximos años, pero no hay ningún disparador importante para que suban más allá del techo del canal.

Sin duda que el caso de GameStop, Robinhood & compañía agarró con los pantalones bajos al CEO del fondo Melvin, Gabe Plotkin, quien sin escalas pasó de niño prodigio hedgie de Wall Street a dummy. Plotkin estaba pensando más en las remodelaciones de su casa de Miami (compró dos casas más de u$s44 millones para expandir la suya a la playa) que lo que pasaba con sus apuestas short. Varios de sus vecinos de Miami (Dan Loeb, Cindy Crawford y Rande Gerber, Karlie Kloss y Josh Kushner) ya no ven con buena cara la expansión territorial de Gabe que quiere derrumbar casas de 1935.