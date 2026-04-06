Presupuesto 2027: el Gobierno ya trabaja en su elaboración y fijó el cronograma para su envío al Congreso

La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía coordinará el proceso y definió plazos para el cálculo macroeconómico y el gasto. El proyecto deberá llegar al Congreso antes del 15 de septiembre.

El Gobierno puso en marcha el cronograma para diseñar el Presupuesto 2027 y el plan plurianual hasta 2029.

El Gobierno activó el proceso de elaboración del Presupuesto 2027 y estableció un cronograma detallado para su diseño, junto con el del Presupuesto Plurianual 2027-2029 . La medida fue oficializada mediante la Resolución 446/2026 publicada en el Boletín Oficial , con el objetivo de ordenar tiempos y responsabilidades dentro de la administración pública.

La coordinación general estará a cargo de la Subsecretaría de Presupuesto , dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía , que también liderará el trabajo del Grupo de Apoyo para la Elaboración del Presupuesto (GAEP). Desde allí se definirá el seguimiento de cada a y se podrán realizar ajustes sobre el cronograma en función del avance de las tareas.

El esquema apunta a garantizar que el proyecto de ley sea presentado en tiempo y forma ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación , con fecha límite fijada para el 15 de septiembre. Para eso, se establecieron instancias que van desde la recolección de datos hasta la redacción final del mensaje de elevación.

El proceso incluye la utilización del Sistema de Información Financiera para Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y otros entes (SIFEP) , una herramienta que centraliza la carga de información presupuestaria y permite integrar a distintos organismos bajo una misma lógica fiscal y macroeconómica.

Durante abril, la Subsecretaría de Presupuesto inició la coordinación del GAEP y, junto con la Oficina Nacional de Presupuesto , distribuyó lineamientos técnicos y asistencia a las distintas áreas del Estado. En paralelo, la Secretaría de Hacienda y la Jefatura de Gabinete definieron criterios para priorizar proyectos de inversión para el período 2027-2029.

En esta primera etapa también se incorporaron al Banco de Proyectos de Inversión (BAPIN) las iniciativas presentadas por organismos nacionales, empresas públicas y fondos fiduciarios. A su vez, se avanzó con la recopilación de datos clave como la planta de personal y la ejecución del gasto en salarios, insumos fundamentales para proyectar el próximo ejercicio.

¿Qué se proyecta entre abril y mayo?

Entre fines de abril y comienzos de mayo, distintas áreas técnicas trabajarán en la proyección de variables macroeconómicas, ingresos tributarios y financiamiento de la deuda, incluyendo intereses y amortizaciones. También se programarán los gastos vinculados a créditos de organismos internacionales.

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Con esa información, cada jurisdicción deberá elaborar y enviar sus anteproyectos entre el 4 y el 29 de mayo. Luego, el proceso continuará con la integración de los datos y la elaboración del informe de avance que será remitido al Congreso hacia fines de junio.

Otro punto clave será la definición de los techos presupuestarios para el período 2027-2029, que se comunicarán a comienzos de julio. A partir de allí, durante julio y agosto, los organismos completarán sus propuestas finales mediante sistemas digitales oficiales.

La segunda mitad de agosto marcará el inicio de la redacción del proyecto de ley, junto con el envío de información al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en cumplimiento de la normativa vigente. En esa etapa también se estimarán los resultados fiscales y los límites de endeudamiento.

¿Cuándo se enviará el proyecto definitivo al Congreso?

Finalmente, entre el 7 y el 11 de septiembre, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía consolidarán el texto definitivo que será enviado al Congreso el 14 de septiembre.

En paralelo, la elaboración del Presupuesto Plurianual 2027-2029 se extenderá hasta fines de octubre, con la participación de las principales áreas económicas del Gobierno. El objetivo oficial es ordenar la planificación fiscal de mediano plazo y fortalecer la previsibilidad de las cuentas públicas.