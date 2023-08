Rottemberg anticipó nuevos musicales para el año próximo









El éxito de “Matilda” motivó a un grupo de productores a redoblar la apuesta para 2024 donde, además del regreso durante el verano de ese título, anuncia otros dos: “Legalmente rubia” y “School of Rock”. Carlos Rottemberg, integrante de los equipos impulsores de las tres puestas, adelantó que “Legalmente rubia” se estrenaría en marzo y “School of Rock” llegaría a fines de mayo al Gran Rex. “Muchos creemos que ‘Matilda’ abrió una bisagra y estas dos nuevas propuestas vienen a solidificar esa apertura para que el teatro musical de producción se instale definitivamente en la Argentina”, señaló Rottemberg a la prensa. “El teatro musical no termina de industrializarse y penetrar en el país. Esa escuela de espectáculos que funciona en Nueva York y Londres, que está empezando a establecerse en Madrid y también se afirma en México y hasta en San Pablo, no ocurre con la necesaria fuerza acá en relación a la capacidad y el talento de los artistas argentinos”, agrega el propietario del Multiteatro.

El boom alcanzado por “Matilda” llegó a 140 mil localidades vendidas en apenas ocho semanas a partir de un título “que no venía de la televisión ni tenía la popularidad masiva de personajes universales”. “Matilda”, traída al país por Carlos y Tomás Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones, sentó un precedente. “Legalmente rubia”, basada en la novela “Legally Blonde” de Amanda Brown y encarnada en el cine por Reese Witherspoon y Selma Blair, tuvo su versión de teatro musical a partir de 2007 con presentaciones en Estados Unidos y puestas internacionales que llegaron a Londres y Madrid. Aquí se hará a partir de la asociación de Carlos y Tomás Rottemberg con Valentina Berger y Mariano Pagani. En el caso de “School of Rock”, se trató de una comedia musical que llegó al cine en 2003, dirigida por Richard Linklater, y protagonizada por Jack Black, que desde 2015 se convirtió en musical en Broadway y Londres para en septiembre próximo llegar a Madrid. Además de Rottemberg padre e hijo, y Pagani, los equipos creativos en torno a ambos títulos locales recogerán lo cosechado por la experiencia con “Matilda” ya que repetirán rubros esenciales con Ariel Del Mastro en dirección general, Marcelo Caballero en dirección de actores y la producción a cargo de Maga Altman y Laura Casadiego. Rottemberg considera que para llevar adelante estos nuevos títulos “se expresa una filosofía que compartimos todos quienes nos estamos juntando para esto que es reinvertir en lo que creemos”.

Filosofía empresaria “En lo personal lo hice siempre, agrandar la empresa de teatros a partir del acompa-ñamiento del público. Y entonces me parece que tiene que ver con ese círculo virtuoso que se llama producción, y en el que yo creo desde toda la vida”, dijo. “Como empresario yo no freno en épocas malas, el empresario tiene

obligaciones y tiene que responder tanto cuando viene mejor como cuando viene más flojo. El riesgo es la justificación moral del empresario. El público permitió no solamente cubrir un costo que parecía imposible, sino que con su afluencia generó una utilidad que hoy se transforma en más trabajo, en más contratos, en más teatro”.

“‘Matilda’ se empezó a formar en marzo de 2021 en plena pandemia”, recordó “ante una iniciativa de la productora Valentina Berger, como ahora lo hizo acercando “Legalmente Rubia”, y cuando todavía faltaban meses para que llegue la última ola, que fue en enero del año siguiente con la variante ómicron de coronavirus. La situación del país hoy está como está, pero no nos olvidemos, y tomo el ejemplo de ‘Matilda’ donde la única participación del dólar es un adelanto que después se recupera por la ley del autor que se lleva el 10 por ciento de la taquilla. Todo lo demás es un producto y una versión netamente argentina. No es un espectáculo que viene de afuera, es solamente un libro que viene de afuera, base para hacer una versión local de un espectáculo enteramente nacional”.