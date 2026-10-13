AOG Patagonia 2026: Milei, comitiva de Texas, lanzamientos y una agenda cargada de negocios para Vaca Muerta

La exposición del petróleo y el gas abrirá el 19 de octubre en Neuquén con más de 400 empresas expositoras, la visita prevista del Presidente y una misión comercial estadounidense. Energy Report realizará una cobertura especial entre anuncios, inversiones, debates y encuentros clave para el futuro energético argentino.

APG Patagonia 2026. Energy Report estará presente en Neuquén con una cobertura periodística especial, para seguir de cerca las novedades, escuchar a los protagonistas y poner en contexto los anuncios que surjan.

La cuenta regresiva ya empezó. Del 19 al 22 de octubre, el Espacio DUAM de Neuquén volverá a convertirse en el centro de reunión de la industria hidrocarburífera argentina, con una AOG Patagonia 2026 que promete combinar anuncios de inversión, encuentros entre empresarios, conferencias técnicas, cócteles y una agenda internacional atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta . La exposición organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) llega en un momento decisivo: la formación neuquina ya no solo necesita producir más petróleo y gas, sino también encontrar la infraestructura, los mercados y el financiamiento para monetizar ese potencial.

Uno de los principales atractivos será la presencia de Javier Milei , prevista para el lunes 19, tras su regreso de Washington . La visita fue anticipada por el gobernador anfitrión Rolando Figueroa en una entrevista con La Mañana de Neuquén y LU5. "El Presidente va a venir el 19", aseguró el mandatario provincial, quien explicó que había recibido la confirmación el día anterior.

La llegada de Milei se producirá en medio de una etapa de expansión de la actividad y de negociaciones entre la Nación, las provincias y las operadoras por las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. F igueroa destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo con la Casa Rosada, pese a las diferencias políticas, y de aprovechar la exposición para mostrar el potencial de la cuenca y atraer capitales.

El escenario también tendrá protagonistas internacionales. Una misión comercial de empresarios de Texas desembarcará en Neuquén con el objetivo de explorar oportunidades en servicios petroleros, infraestructura, logística, tecnología y desarrollos inmobiliarios. La presencia estadounidense sumará reuniones ejecutivas, visitas a operaciones y contactos con compañías que buscan ampliar su participación en el negocio energético argentino.

Una de las partipacipaciones más esperadas es la llegada a Neuquén del embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas, luego de la polémica y los cruces por la contratación de empresas de tecnología china en la provincia.

Captura AMCHAM

Vaca Muerta: de producir más a exportar mejor

La dimensión económica de la AOG se refleja en los números de la cuenca. Según el análisis de la consultora Epyca, dirigido por Martín Kalos, en agosto Vaca Muerta explicó el 74% de la producción nacional de petróleo y el 75% del gas. En el primer semestre, las exportaciones neuquinas de combustibles y energía alcanzaron los u$s4.226 millones, con un crecimiento interanual del 44%.

La lectura de fondo es que el desafío empezó a cambiar. La prioridad ya no pasa únicamente por aumentar la producción, sino por construir oleoductos, gasoductos, instalaciones de procesamiento y terminales que permitan llevar los hidrocarburos hasta los mercados de exportación.

En ese tablero, Neuquén consolidó una estrategia de negociación con las operadoras que incluye herramientas vinculadas con la infraestructura, la participación de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y las condiciones para el desarrollo del gas natural licuado (GNL). Río Negro, en tanto, gana protagonismo como plataforma de salida al Atlántico, con proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), las iniciativas de licuefacción flotante y Argentina LNG.

El informe de Epyca identifica una coincidencia política poco habitual: los gobiernos de ambas provincias cuentan con mayorías legislativas que les permitieron avanzar con iniciativas energéticas de largo plazo. Entre ellas, el acuerdo de GNL entre Neuquén e YPF y el esquema de estabilidad fiscal por 30 años para Argentina LNG en Río Negro.

También se espera la firma de un acuerdo entre las principales operadoras del cuenca para lanzar la Mesa del Supply Chain (Cadena de Suministro), la clave para estructurar un espacio de control, comunicación y toma de decisiones rápidas entre todas las áreas involucradas (compras, logística, producción y ventas).

Cuatro días para medir el próximo salto energético

La AOG Patagonia 2026 reunirá a más de 400 empresas expositoras, con los espacios comerciales completamente vendidos, según la información difundida por IAPG. En los últimos días se multiplicaron también los envíos de invitaciones para participar de los clásicos cócteles en cada uno de los stand de las principales empresas: PAE, TotalEnergies, Pluspetrol, Chevron, Camuzzi, entre otros.

Además de las reuniones institucionales y los anuncios que puedan surgir, la exposición funcionará como termómetro de las prioridades de una industria que busca consolidar su salto exportador. Y de eso seguramente se hablará en los pasillos de la expo.

La combinación de la visita presidencial prevista, la misión de empresarios estadounidenses, los encuentros con ejecutivos y los nuevos desarrollos de infraestructura anticipa una semana de alto movimiento para Neuquén.

El foco estará puesto en inversiones, capacidad de transporte, servicios, tecnología y acceso a mercados, los eslabones que definirán cuánto del potencial de Vaca Muerta podrá transformarse en exportaciones y actividad económica.

Energy Report estará presente en Neuquén con una cobertura periodística especial, para seguir de cerca las novedades, escuchar a los protagonistas y poner en contexto los anuncios que surjan durante los cuatro días de la exposición. Porque, en esta etapa, el desafío de Vaca Muerta ya no es solamente cuánto puede producir, sino cómo convertir esa producción en negocios, infraestructura y desarrollo de largo plazo.

Empresarios de Texas y una agenda de negocios con Estados Unidos

En paralelo a la AOG Patagonia, la misión organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC), prevista del 18 al 22 de octubre, será otro de los movimientos relevantes de la semana. La delegación reunirá a representantes de compañías como BigSur Energy, Pickering Energy Partners, Starr Power Tongs, MPS Global, Kellogg Brown & Root (KBR), GALTECO, Endurance Technologies, United y Dorf Ketal-Impact Fluid Solutions, entre otras.

La agenda buscará conectar a proveedores estadounidenses con las necesidades de una cuenca que requiere ampliar su infraestructura y mejorar la eficiencia operativa. También participarán representantes de la Embajada de Estados Unidos, referentes empresariales y directivos de compañías líderes del sector energético.

"Desde la ATCC estamos convencidos de que Vaca Muerta es un motor fundamental para la seguridad energética regional y global. Nuestra prioridad es seguir siendo el puente que articule estas inversiones clave para potenciar la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la cadena de valor, consolidando el vínculo estratégico entre Texas y Argentina", sostuvo Gabriela Aguilar, presidenta de la Cámara.

El martes 20 tendrá lugar el Energy Trade Mission Summit, en el Centro de Convenciones Domuyo. Uno de los paneles centrales, Argentina in the Global Energy Landscape, contará con Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Ana Simonato, country manager de Chevron. La agenda también abordará el financiamiento y los desafíos operativos de la cadena de valor, con ejecutivos de entidades financieras, operadoras y compañías de servicios.

Tecnología, eficiencia y la próxima generación de servicios petroleros

Otro de los paneles del martes 20 de octubre, de 14:10 a 14:55, planteará como ejes la “Tecnología, eficiencia y la próxima generación de servicios petroleros”, también en el Domuyo de Neuquén. El encuentro reunirá a Gerardo Molinaro, vicepresidente de DLS Archer; Patricio Whitney, managing director para Argentina, Bolivia y Chile de SLB; Jorge Rojas, director regional de Operaciones para América Latina de H&P; y Bijan Brahmbhatt, director de Legales, Compliance y Desarrollo de Negocios de Precision Drilling.

Durante los 45 minutos de debate, los 4 ejecutivos analizarán cómo la tecnología, la automatización y la integración entre proveedores pueden mejorar la eficiencia de las operaciones en Vaca Muerta, en un contexto de creciente complejidad y exigencia productiva. La moderación estará a cargo de este cronista. También abordarán los límites actuales para dar el próximo salto de productividad, desde la logística y la infraestructura hasta la disponibilidad de equipos e insumos, además de las oportunidades para desarrollar proveedores locales y formar y retener personal técnico especializado.

El miércoles 21, el Polo Científico-Tecnológico de Neuquén será sede del Innovation Day y de reuniones de negocios B2B de 15 minutos. Más de 150 empresas argentinas y extranjeras se postularon como proveedoras para participar de las rondas, orientadas a explorar contratos, alianzas, integración de cadenas de suministro y posibles inversiones.



La misión texana cerrará el jueves 22 con un encuentro sobre real estate e inversiones entre referentes estadounidenses y actores provinciales, en el Hilton Garden Inn Neuquén.

Conferencias, jóvenes profesionales y nuevos desarrollos

La AOG Patagonia también tendrá una intensa agenda técnica. Los tradicionales Encuentros con los CEOs reunirán a los máximos referentes de las compañías para discutir perspectivas de mercado, productividad y proyectos. A su vez, los expositores presentarán innovaciones, equipos y soluciones para las operaciones de petróleo y gas.

Entre las actividades se destaca la décima edición de la Jornada de Jóvenes Oil & Gas (JOG), organizada por jóvenes profesionales del sector para sus pares. La iniciativa busca acercar a estudiantes avanzados, graduados recientes y nuevos integrantes de la industria a los principales desafíos del negocio.

La programación incluirá debates sobre la transformación de la industria, la conexión de Vaca Muerta con los mercados internacionales, la red de proveedores y las oportunidades de desarrollo profesional. Participarán representantes de Quintana Energy, Tecpetrol, Pan American Energy, YPF, Oldelval, TotalEnergies, TGN, VMOS, Halliburton, Pecom y el Instituto Vaca Muerta, entre otras organizaciones.

El cronograma técnico sumará discusiones sobre sustentabilidad, compliance, gestión de terceros, perspectivas económicas, inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, prevención de daños en instalaciones enterradas y diversidad en el sector. La propuesta es mostrar que el crecimiento de la actividad también exige nuevas capacidades, mejores prácticas y una cadena de proveedores preparada para acompañar la expansión.

Otro de los desarrollos que llegará con novedades será el Parque Industrial Vaca Muerta, impulsado por ZLT. La empresa presentará el proyecto en el stand 5M-16, con una conferencia de su director, Gino Zavanella, el martes 20 a las 17, en la Sala Lanín 1.

La charla, titulada Vaca Muerta y Real Estate: infraestructura para el crecimiento, pondrá el foco en la disponibilidad de suelo industrial con servicios para las compañías que buscan instalarse en Añelo.

ZLT llega a la exposición con las obras terminadas y la entrega de lotes en marcha. El predio, ubicado sobre la Ruta Provincial 17, kilómetro 5, abarca 34 hectáreas y dispone de 103 lotes escriturables, con superficies de entre 1.350 y 27.000 metros cuadrados.

Cuenta con redes de electricidad, agua, cloacas y fibra óptica, calles pavimentadas, alumbrado y seguridad privada las 24 horas. La propuesta se completará con entrevistas a referentes de la industria y una recorrida virtual por el parque.

"Vaca Muerta necesita infraestructura a la altura de su ritmo de crecimiento y este es un paso concreto en esa dirección", afirmó Zavanella, al destacar que la finalización de las obras permite que las empresas comiencen a proyectar sus instalaciones.