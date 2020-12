"McCartney III" corona la trilogía de medio siglo de carrera solista

Ahora, medio siglo después del primer “McCartney”, Paul terminará el 2020 con un disco cuyo título lo explica todo, “McCartney III”. Primero anunciado para hoy, se usó sin embargo la fecha para difundir el single “Find my way” mientras todos sus fans tendrán que esperar al próximo viernes 18, revisitando los viejos clásicos de “McCartney” y “McCartney II” que aparecieron mágicamente en Spotify a manera de estrategia de marketing. El domingo pasado, en una entrevista para The Sunday Times, el músico explicó que este flamante “McCartney III” surgió por casualidad, pero también por la necesidad de la pandemia y el aislamiento que lo impulsó a hacerse cargo por tercera vez en su carrera de todos los instrumentos y las voces. Por lo que dice en la entrevista, el encierro lo hizo reflexionar sobre sus años con Linda y las relaciones románticas en general, en canciones como “Woman and wife”, “Deep deep feeling” y la ya mencionada “Find my way”, que en un punto resume todo el álbum. La soledad de la cuarentena también lo hizo volver a pensar en su ruptura con John Lennon y la amistad en general, asegurando que algo que lo reconfortó fue lograr, hacia el final, recobrar lentamente la amistad con Lennon, de que cuyo asesinato se cumplieron esta semana los 40 años.

“McCartney III” incluye 11 canciones. Además de las ya citadas, “Long Tail Winter Bird” (que abre el álbum), “Pretty Boys”, “Lavatory Lil”, “Slidin’”, “The Kiss of Venus”, “Seize the day”, “Deep Down” y, por último, el medley que retoma el primer tema del disco “Einter Bird/When Winter Comes”, recurso que casi define al McCartney post Beatles desde los buenos viejos tiempos de “Band On The Run” de Wings hasta su último y excelente disco, “Egypt Station”, de 2018, cuya gira lo trajo por última vez en un inolvidable concierto en el campo hípico de Palermo.

Por lo que se puede escuchar en “Find my way”, este “McCartney III” tendría muchos puntos musicales en común con “Egypt Station”, pero también con sus dos míticos trabajos solistas ya citados, a la manera de cierre de una trilogía. Si aun con la llegada de la vacuna al Reino Unido, la idea de poder apreciar en vivo a McCartney, que tiene 78 años, es un enigma que aún no se puede resolver, lo que es seguro es que habrá de busca alguna manera espectacular de tocar los temas de su nuevo álbum, aunque sea por streaming o, como ya lo ha hecho, apareciendo sorpresivamente en algún programa de TV.

George Harrison

El pasado 17 de noviembre se cumplieron 50 años de uno de los grandes hitos discográficos de la historia del rock. “All Things Must Pass”, el primer álbum solista de George Harrison después de separados los Beatles, que fue el primer álbum triple de estudio. Harrison era el único de los Beatles que grabó dos discos en solitario durante la carrera del grupo, pero ni el excelente soundtrack del film erótico psicodélico “Wonderwall (“El maravilloso agujerito” que protagonizó Jane Birkin en 1968) ni mucho menos el experimental “Electronic Sound” de 1969, podían adelantar una obra maestra como “All Things Must Pass”, que supera algunas de las mejores canciones que George componía en los discos del cuarteto.

Las limitaciones que Lennon y McCartney le imponían a su guitarrista para solo tuviera una canción por lado de sus discos generaron en él una sensación de libertad creativa, que lo llevó a completar estos tres discos (desde hace décadas transformados en 2 CDs) con canciones magistrales como “My Sweet Lord”, “Wah Wah”, “Beware Of Darkness” o “Isn’t It A Pity”. En “If Not For You” lo acompañó Bob Dylan, y en todo el álbum aparecieron gigantes como Eric Clapton, Ginger Baker, Dave Mason, Billy Preston y Ringo Starr, todos bajo la producción del mítico Phil Spector. No hizo falta una edición especial por el medio siglo de este álbum extra large al que no había nada que agregar, pero se espera una edición especial para el año que viene. Con respecto a los álbumes triples, luego con su “Concert for Bandladesh” de 1971 y “Live in Japan” de 1982, donde volvió a tocar con su amigo Eric Clapton, Harrison se convirtió en el único astro de rock en tener tres álbumes triples en su discografía oficial.