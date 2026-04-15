Fabiana Cantilo habló sobre los rumores de romance entre Fito Páez y Sofía Gala: "Él me dice que son amigos" + Seguir en









La actriz y el músico comparten un vínculo que, según quienes los conocen, se gestó hace años y se ha fortalecido por afinidades personales y profesionales.

La cantante habló sobre la relación de Fito y Sofía Gala.

Fabiana Cantilo habló sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a Fito Páez con Sofía Gala, dejando en claro que, según su visión y lo que conversa con el propio músico, no existe una relación amorosa entre ellos.

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“No es la novia”, afirmó Cantilo ante la consulta directa de Karina Mazzocco en el programa A la Tarde, y agregó con humor: “¡Se lo pregunto todo el tiempo!”.

La inquietud sobre la verdadera naturaleza del vínculo entre Páez y Gala surgió tras la reciente exposición mediática de ambos, que despertó especulaciones tanto en redes sociales como en los medios. Sin embargo, las declaraciones de Cantilo, quien mantiene desde hace años una amistad sólida con el compositor luego de haber sido pareja, buscaron despejar dudas.

La artista compartió que suele conversar con Fito sobre el tema y que la respuesta del músico es siempre la misma: “Me dice que son amigos”. Cuestionó, además, la insistencia de los panelistas que sostenían el rumor de romance y los desafió: “¿Los vieron besarse en la boca?”.

En medio de la charla, Cantilo ironizó sobre su cercanía con Fito y la forma en que ambos se apoyan mutuamente. “Mañana hablo con Moria (Casán) y le digo que somos comadres porque yo soy como la madre de Fito”, dijo entre risas.

La cantante no esquivó el tema de la supuesta cercanía física entre Fito Páez y Sofía Gala. “Obvio que le pregunté si se besaron y me dijo que sí, pero que son amigos y no llegaron al próximo nivel”, aseguró Cantilo en el ciclo televisivo, reafirmando que la relación no pasa del plano fraternal. Qué dicen Sofía Gala y Fito Páez sobre su vínculo Sofía Gala y Fito Páez, por su parte, han sostenido públicamente que solo los une una amistad. La actriz y el músico comparten un vínculo que, según quienes los conocen, se gestó hace años y se ha fortalecido por afinidades personales y profesionales. En ese sentido, Moria Casán, madre de Sofía Gala, también intervino y describió el lazo como “especial, de años, que va más allá del amor”. A pesar de las preguntas insistentes de los medios y la opinión pública, tanto Páez como Gala eligieron mantener la privacidad y responder con evasivas. El círculo íntimo del músico, representado en este caso por Fabiana Cantilo, refuerza esa postura al negar la existencia de una pareja.