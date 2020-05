El emotivo video de Pampita por el cumpleaños de su hija

Embed

El video dura menos de 2 minutos, pero para cualquiera que conoce la razón del mismo es suficiente para emocionarse. Durante el mismo se ve a la niña realizar caras y gestos, hasta llegando a imitar a sus padres y causar las risas de los presentes. El final del video parece ser la parte más desgarradora, cuando la niña decide tomar el teléfono y dejarle un mensaje a su madre. “Te amo” se le escucha decir a Bianca, a lo que Pampita responde: “Yo también mi amor”.

Benjamín Vicuña también decidió homenajear a su hija con un posteo en Instagram, en la cual se ve una foto de Blanca y una frase que dice: “Esa mirada lo dice todo. Feliz cumpleaños, mi niña”.

Benjamin Vicuña Hija.JPG Mientras que Pampita optó por homenajear mediante un video, Benjamín Vicuña recordó el cumpleaños de su hija con una foto en Instagram. Instagram

Vicuña también había subido una foto homenaje con un mensaje más serio sobre la situación. En otro posteo realizado el 8 de Abril, el actor se expresó acerca del coronavirus y suplicó a todos sus seguidores quedarse en casa. “Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa” comienza el mensaje.

“Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amas, a perder a un ser querido” continua Vicuña en Instagram.

Luego prosigue a contar su historia: “El 8 de septiembre de 2012 mi hija Blanca, muere tras batallar contra una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’”.

“Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años” cierra el chileno, que agrega una frase al final para todos sus seguidores: “Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor”.