¿Qué fue de la vida de los protagonistas de Dawson's Creek?

“Una de las cosas que sucedió con este programa fue que, cuando nos sentamos en la sala de escritores en la primera temporada, se convirtió en una sesión de terapia de lo que fueron nuestros días de escuela secundaria. Éramos un grupo de nerds y especialistas en teatro que sufrimos acoso y del que se burlaron toda nuestra vida, así que tratamos de tomar todos esos sentimientos, emociones e historias y ponerlos en un show. Podría repasar cada episodio y decirte, por ejemplo, que Dawson leyó el diario de Joey. Eso me pasó a mí. Puedo decirte de dónde vino cada momento y si tenía sus raíces en la historia real de un guionista”, expresó Williamson en una entrevista para The Hollywood Reporter en el marco del aniversario número 20 de la serie, que tuvo lugar en 2018. Para esa celebración, la revista Entertainment Weekly también quiso materializar el pasado y reunió a los protagonistas en una portada inolvidable. Y si bien sus rostros ya no portan ese halo de juventud que supo caracterizarlos, siguen siendo la marca registrada de una trama que incluso, hacia su tercera temporada, se atrevió a mostrar el primer beso homosexual entre hombres en el prime time televisivo de Estados Unidos.

Dawson's Creek La tapa de la revista Entertainment Weekly que reunió a los protagonistas luego de 20 años. Gentileza: Entertainment Weekly

Dawson's Creek El elenco completo en la reunión de 2018. Gentileza: Entertainment Weekly

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los nostálgicos. Aquellos que disfrutaban de cantar a viva voz la canción de la presentación, se tendrán que conformar con una alternativa, ya que la versión de Netflix no incluye el sencillo I Don't Want to Wait de Paula Cole. El icono estribillo que rezaba “I don't want to wait for our lives to be over” (“No quiero esperar a que nuestras vidas terminen”) fue reemplazado por el tema Run Like Mad de Jann Arden.Según cita la periodista Andrea Park para el sitio Marie Claire, el cambio se debió a que Sony recortó el presupuesto para las tarifas de licencia de la música incluida en los lanzamientos en DVD. "No solo tengo que lidiar con la asociación, con mi nombre casado y usurpado por el éxito de ese programa, sino que, lo que es peor, ahora estoy siendo borrada de Dawson's Creek debido a la codicia corporativa", dijo Cole en una entrevista de 2018 para HuffPost, y agregó: "Todo el mundo sigue preguntándome, '¿Por qué no les dejás tener la canción?' ¡Por supuesto que lo consideraría! ¡Estoy aquí! Ven a hablar conmigo, Sony. ¡Negociemos! ¡Soy una artista independiente abierta a los negocios!". Lo cierto es que, sin la balada original, el “skip intro” será mucho más frecuente en cada episodio.

Pero, ¿qué fue de la vida de los protagonistas?

James Van Der Beek

El actor estadounidense nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut y actualmente cuenta 43 años. Pero sumaba apenas 20 cuando tuvo la posibilidad de convertirse en el aspirante a cineasta Dawson Leery, fanático de Steven Spielberg, quien comienza desplegando una personalidad optimista, romántica y honesta; pero va encontrando matices a medida que se sucede la trama y los conflictos amorosos irrumpen en la escena.

Luego de Dawson's Creek, Van Der Beek continuó su carrera artística, formando parte de producciones tanto cinematográficas, televisivas y teatrales, e incluso participó de un video musical de la cantante Ke$ha. Entre sus apariciones en la pantalla chica, se destaca su paso por las ficciones Mentes criminales, Ugly Betty, How I Met Your Mother, La Ley y orden y CSI: Cyber, todas entre 2007 y 2016. Hacia el 2019 participó de Dancing With the Stars, uno de los certámenes de baile más importantes del mundo, del cual formó parte durante 10 galas.

Actualmente vive en Texas, está casado con Kimberly Van Der Beek desde 2010 y tiene cinco hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia y Gwendolyn. En su cuenta de Instagram suele compartir imágenes de su familia y de su día a día, en donde más de un millón de fanáticos disfrutan de sus publicaciones.

Katie Holmes

Sin dudas, su nombre fue uno de los más escuchados a lo largo de estos últimos años. Nacida el 18 de diciembre de 1978 en Toledo, Ohio, su interpretación de Joey Potter, aquella joven buena e inteligente que trepaba por la ventana de Dawson para ver películas de Spielberg, le valió todo tipo de reconocimientos.

Y si bien luego de la serie participó en películas aclamadas por la crítica como Pieces of April (2003), Travesuras de una princesa (2004), Gracias por fumar (2005) y Batman inicia (2005); su carrera se vio brevemente interrumpida debido a su casamiento Tom Cruise en 2006. De allí nació su interés por la Cienciología, un sistema de prácticas y creencias religiosas del que Cruise es vocero. Sin embargo, la pareja se divorció seis años después, pero fruto de la unión nació Suri, quien actualmente tiene 14.

Katie Holmes Tom Cruise El matrimonio entre Katie Holmes y Tom Cruise fue furor en la prensa de espectáculos norteamericana. La pareja se separó en 2012. Gentileza: Harper's Bazaar

Su último trabajo cinematográfico vino de la mano de El secreto: atrévete a soñar, una película dramática que se estrenó en julio de 2020 y está basada en el libro de autoayuda The Secret de Rhonda Byrne. Por otro lado, en noviembre formó parte de un artículo para Vogue Australia, donde, tal como se cita, “después de haber pasado el año encerrada en Nueva York, describe la fuerza, la conexión y la empatía que presenció y que nos une mientras afrontamos el 2021, y las actividades creativas que le dieron consuelo”.

Por último, en su cuenta de Instagram, donde suma 2,2 millones de seguidores, comparte todo tipo de posteos que van desde fotos de portadas de revistas hasta fragmentos de libros, o imágenes en torno al Black Lives Matter y el triunfo de Joe Biden. Eso sí, su vida personal sigue estando reservada para los íntimos.

Joshua Jackson

Aunque nació el 11 de junio de 1978 en Vancouver, Canadá, Jackson se crió en California. En el show interpretó a Pacey Witter, el mejor amigo de Dawson, un alumno tan rebelde como encantador, que se enamora de su profesora Tamara Jacobs y (polémicas aparte) pierde la virginidad con ella. Pero sin dudas, su romance con Katie Holmes tanto dentro como fuera de la pantalla fue el sello distintivo que les permitió soñar a muchos jóvenes alrededor del mundo.

Luego del éxito del show, participó en diversas películas y series, aunque ninguna logró el éxito internacional que le dio aquel personaje de su juventud. Su último trabajo fue la miniserie Little Fires Everywhere, un drama histórico lanzado en 2020 originalmente para la plataforma Hulu. El mismo está protagonizado por Reese Witherspoon y Kerry Washington.

En 2019, el intérprete se casó con la modelo y actriz británica, Jodie Turner-Smith, y en diciembre de ese año la pareja confirmó que esperaban un bebé. A finales de abril de 2020, le dieron la bienvenida a su primera hija, Janie Jackson.

Joshua Jackson Jodie Turner-Smith Joshua Jackson junto a su esposa, la modelo Jodie Turner-Smith. Gentileza: HOLA!

Michelle Williams

La artista estadounidense nació en Montana el 9 de septiembre de 1980. Su interpretación en Dawson's Creek de Jennifer Lindley, una joven hermosa que llega a Capeside y se transforma en un objeto de deseo, fue apenas el comienzo. Logró construir una carrera que la vio nominada a los Premios Óscar como mejor actriz de reparto por las películas Secreto en la montaña (2005) y Manchester junto al mar (2016); y como mejor actriz por Blue Valentine (2010) y Mi semana con Marilyn (2011).

Las nominaciones tampoco le fueron esquivas el año pasado, ya que ganó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores como mejor actriz por la miniserie biográfica Fosse/Verdon, basada en la biografía Fosse escrita por Sam Wasson, que se estrenó en la cadena FX el 9 de abril de 2019. Por otro lado, este 2021 llegará Venom: Carnage Liberado, una película de superhéroes basada en el personaje de Marvel llamado Venom, de la que Williams formó parte.

Entre 2004 y 2007, la artista estuvo en pareja con el actor australiano Heath Ledger, su coestrella en Secreto en la montaña, y fruto de esa relación nació en 2005 Matilda Rose. Después de la muerte de Ledger por sobredosis, Michelle concedió una entrevista a Vanity Fair en la que explicó: “Siempre le digo a Matilda: 'Tu papá me amaba antes de que nadie pensara que tenía talento, que era o que tenía ropa bonita'”. Actualmente está en pareja con el director Thomas Kail y tuvieron un hijo que nació en junio de 2020.