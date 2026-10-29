De qué murió Elke Sommer, la actriz que brilló en Hollywood en los años 60

La intérprete alemana falleció a los 85 años en su casa de Los Ángeles. Su salud se había deteriorado tras la muerte de su marido en julio.

Elke Sommer compartió pantalla con Paul Newman y Peter Sellers, ganó un Globo de Oro en 1964 y desarrolló una carrera atravesada también por la música y la pintura.

Elke Sommer murió el miércoles 28 de octubre, a los 85 años, en su residencia de Bel Air, en Los Ángeles . La actriz, que alcanzó la popularidad internacional durante la década de 1960, falleció por una insuficiencia cardíaca , según confirmó su hijastro, Sebastian Walther.

La intérprete llevaba un tiempo alejada de la vida pública y su estado de salud había empeorado durante los últimos meses. El deterioro coincidió con un período sumamente difícil en su vida personal, marcado por la pérdida de su esposo, el empresario hotelero Wolf Walther, en julio.

La muerte de Elke Sommer llegó poco más de tres meses después de la de Wolf Walther, con quien estaba casada desde agosto de 1993 . El empresario alemán falleció el 22 de julio a los 77 años , tras atravesar una enfermedad vinculada al cáncer. La pareja había construido una vida en común durante más de tres décadas.

El fallecimiento de Walther afectó profundamente a la actriz. El fotógrafo Erwin Schneider, amigo de Sommer, declaró que ella no imaginaba una vida sin su esposo , a quien llamaba “Papa Bear”.

Elke Sommer nació en Berlín el 5 de noviembre de 1940, con el nombre de Elke Schletz . Durante su adolescencia no tenía como objetivo convertirse en actriz: le interesaban los idiomas y contemplaba la posibilidad de trabajar como traductora.

Su acercamiento al cine se produjo durante un viaje a Italia con su madre, en 1958, cuando llamó la atención de personas de la industria cinematográfica. El director Vittorio De Sica fue uno de los primeros en impulsar su carrera.

Después de participar en producciones europeas, Sommer llegó a Hollywood a principios de los años 60. Su primer gran reconocimiento en Estados Unidos llegó con The Prize (1963), un thriller protagonizado por Paul Newman y Edward G. Robinson.

El trabajo le ganó el Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora en 1964, galardón que compartió con Tippi Hedren y Ursula Andress. Ese reconocimiento ayudó a consolidar su lugar en la industria estadounidense y le abrió las puertas a nuevas producciones junto a figuras reconocidas del cine.

Uno de sus personajes más recordados llegó con A Shot in the Dark (1964), la comedia de Blake Edwards que formó parte de la saga de La Pantera Rosa. Sommer interpretó a Maria Gambrelli, una empleada acusada de asesinato que queda involucrada en la investigación del inspector Jacques Clouseau, encarnado por Peter Sellers. La película se convirtió en uno de los títulos más asociados a su nombre.

Su actividad no se limitó al cine. Sommer trabajó en televisión y participó en series como Fantasy Island, The Love Boat y St. Elsewhere. En 1982 interpretó a Magda Goebbels en la miniserie Inside the Third Reich, centrada en la Alemania nazi. A lo largo de su trayectoria reunió cerca de un centenar de créditos entre películas y producciones televisivas.

La actriz también desarrolló una faceta musical: cantó, grabó álbumes y se presentó en espectáculos de cabaret. Al mismo tiempo, practicó la pintura y llegó a exponer sus obras desde joven. Más adelante condujo el programa televisivo Painting With Elke Sommer, dedicado a enseñar técnicas artísticas.