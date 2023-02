El Dipy y un preocupante mensaje a sus seguidores: "No estoy pasando un buen momento"

En la descripción de la foto, el artista amplió sobre su situación y explicó: “Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando por uno de los peores momentos que viví. Sé que hay muchos que me quieren un montón y un montón que no. La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron”.

“No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos. Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear… Gracias a todos…”, concluyó

La publicación generó sorpresa y preocupación en los seguidores del cantante que no dudaron en manifestarle su apoyo.