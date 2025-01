Dura interna en Los Palmeras: el hijo de Cacho Deicas apuntó contra Marcos Camino

Camino había dicho que la familia del cantante no le permitía comunicarse con el resto de la banda tras haber sido dado de alta luego de sufrir un ACV.

En un extenso video que publicó este miércoles, en tres partes, desde la cuenta de Instagram de su padre, el joven remarcó que “Marcos salió a decir que estaba dolido porque la familia no lo dejaba tener contacto con mi papá y eso es una mentira muy grande” .

“Forni (el representante de la banda) se estuvo escribiendo con mi hermano mayor durante la semana. Y cuando le dimos el teléfono a mi papá lo habían sacado del grupo de WhatsApp de Los Palmeras con la frase de Marcos de que sacaba a Deicas del grupo porque le puede crear estrés, lo que da a entender de que estaba enterado de su situación”, esgrimió, no sin antes contar que le devolvieron el teléfono a "Cacho" Deicas cuando le dieron el alta.

los palmeras.jpg Internas en Los Palmeras. La Voz

"Hay días que tiene el teléfono y hay días que no, como toda persona normal en estos casos", explicó.

El joven dio cuenta también de una conversación que su padre y Forni mantuvieron el pasado viernes, antes de la entrevista de Camino en Secretos Verdaderos (América TV), ciclo liderado por Luis Ventura.

“El sábado, que mi papá le mandó un mensaje para ver cómo iba todo, él fue al programa. Es simple salir a la televisión diciendo ‘esa gente es tal cosa’ sin mostrar pruebas de que no venga a ver a mi papá”, acusó.

En esa dirección, agregó: “Mi papá está en su casa, come y ve la tele como cualquier persona y como salió en todos lados le fuimos contando de a poquito y su respuesta fue ‘si quería hablar conmigo por qué no me vino a tocar el timbre’”.

"No tiene sentido lo que hizo. Fueron declaraciones para llamar la atención. El grupo no lo necesita, tiene una carrera intachable. Siempre trataron de mantener una imagen y me cuesta entender el sentido de esto que hizo”, se lamentó.

El hijo de Cacho Deicas, durísimo con Camino: "Estamos del lado opuesto"

Luego, le dio play en su celular a un audio que Forni le envió a su hermano, pidiéndole si Cacho podía filmar un video informando sobre su situación para “tirarle a los clientes” y que no se caigan los contratos. Fue el viernes y el sábado Camino habló en la televisión.

“Mi papá y Marcos son amigos a su manera, pero nuestra familia y la suya no son amigas porque somos gente que vemos la vida de otra manera y estamos del lado opuesto en la forma de ver las cosas”, subrayó.

Y agregó: “Este lunes, Forni se comunicó con mi papá y le dijo que se alegraba que tenía el teléfono. Mi padre lo llamó al otro día y le pidió que lo llame a Marcos, que estaba angustiado porque mi papá no lo llamaba y era porque tenía un problema de salud”.

“Marcos creyó que nosotros debíamos informarlo a él y no él preguntar por mi padre. Pero nosotros no somos empleados de él, somos hijos de mi papá, que es su socio. Quizás hubo un pequeño error de roles y por eso hizo las declaraciones que hizo”, añadió.

Por último, señaló: “Marcos le dijo a mi papá que la piedra ya estaba tirada y le pidió disculpas a mi papá por si alguno de sus hijos se había ofendido. Nosotros esperábamos una disculpa pública porque él lo hizo público”.

La salud de Cacho Deicas

"Cacho" Deicas sufrió un ACV isquémico el viernes 10 de enero y tras permanecer cinco días internado en el Sanatorio Grupo MIT de Santa Fe, recibió el alta para continuar con su recuperación en su hogar, junto a su familia, realizando también terapias ambulatorias de rehabilitación.

Mientras el cantante se recupera, el grupo tomó la decisión de continuar con sus presentaciones ya agendadas por distintas ciudades de Argentina.

El micrófono principal ahora es de Pablo López. El joven músico, oriundo de San Genaro, es miembro del grupo desde 2021.