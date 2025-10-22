Charly García cumple 74 años y los fanáticos harán una vigilia para celebrarlo







Fanáticos celebrarán una jornada musical en Palermo, mientras el músico sorprende con su nuevo tema junto a Sting, “In the City”.

Los fanáticos de Charly se preparan para la vigilia

Este jueves 23 de octubre Charly García celebrará sus 74 años y sus seguidores comenzaron a movilizarse para celebrar el momento con música, afecto al artista y rituales especiales. A la espera de esa fecha especial, organizaron una vigilia que va a transformar la madrugada porteña en un canto colectivo para honrar al cantante.

La celebración será en las inmediaciones de la casa de García. Mientras se palpita el festejo, la nueva colaboración con Sting "In The City" sitúa al músico nuevamente en el foco de atención.

Charly García Sting Cómo será la vigilia para celebrar los 74 años de Charly García Los fanáticos de Charly García ya hicieron correr la convocatoria de la vigilia que iniciará el martes 22 de octubre a las 23 horas frente al edificio donde vive el cantante, en la intersección de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe.

Allí se reunirán artistas con teclados y carteles para entonar cánticos y se reunirán para honrar al músico como cada año. A medianoche sonará "Cerca de la revolución" y la multitud coreará el nombre de Charly. La vigilia de los fanáticos es una manera de celebrar la vigencia del artista argentino.

Charly Garcia Sting "In the City", el último estreno de Charly en colaboración con Sting Otra gran noticia es el lanzamiento de "In The City", una canción en inglés que será co-firmada por Charly García y Sting. Esta colaboración entre los artistas nace del vínculo que forjaron durante décadas.

El tema retoma un demo que García grabó en el año 2007 para "Kill Gil". El videoclip acompaña el factor histórico: ambos artistas filmados en viajes por una ciudad nocturna que parece ambos mundos, recordando su unión creativa. Para los fans y para la industria, este estreno refuerza la idea de que Charly sigue activo, sorprendente y conectado con la gente, incluso a los 74 años.

Temas Charly García