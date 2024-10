El día que intentaron matar a Charly García en un escenario

Los presentes en el show dijeron varias veces que el arma no podía verse ya que la tapaba la cabeza de García, pero que eran conscientes de que la situación no andaba bien. De todos modos, cuando la situación se calmó y la seguridad se estaba llevando a Raúl, Charly pidió que no lo lastimen, ya que esto era un recital.

Los audios del recital en que amenazaron a Charly García con un arma

El periodista Darío Calderón fue quien estuvo presente en el show y pudo grabar los audios del incidente. Darío estaba en la fila 7 con un grabador. El periodista mencionó que al principio todos creyeron que era un fan que se subía para abrazarlo y listo.

Pero gracias a su privilegiado lugar, Calderón pudo grabar audios que se conocieron muchos años después y que impactó a más de uno.